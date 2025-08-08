ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৯০ জন

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৯০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ৮টার মধ্যে তারা হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে এই সময়ের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫০ জন, ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ৬৩ জন, বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ ৪০ জন, ঢাকা বিভাগে ২৭ জন, খুলনা বিভাগে ৭ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
এদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ২৩ হাজার ৪১০ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন। এর মধ্যে গত জুলাই মাসেই ১০ হাজার রোগী ভর্তি হয়েছেন।
এডিস মশাবাহিত এই রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়াদের মধ্যে ৫৫ জন পুরুষ, ৪০ জন নারী।