সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: বার্ন ইনস্টিটিউটে এখনও চিকিৎসাধীন ২৪ জন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৬আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৬
জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট

উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় আহত ২৪ জন এখনও রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের মধ্যে ২২ জনই শিশু। এখনও পর্যন্ত ১৪ জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ রবিবার (১০ আগস্ট) একজন শিক্ষিকা এবং একজন শিক্ষার্থী ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তারা হলেন— সুমাইয়া লরিন এবং ইউশা। সোমবার (১১ আগস্ট) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানো প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এখনও পর্যন্ত মারা গেছেন ১৮ জন। চিকিৎসাধীন যারা আছেন, তাদের মধ্যে একজন আইসিইউতে আছেন। বাকিদের মধ্যে ১৮ জন কেবিনে এবং ৫ জন পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে আছেন। চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর এবং ৫ জন সিভিয়ার বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। গুরুতর অবস্থায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছে মাইলস্টোনের ১২ বছরের শিক্ষার্থী আরিয়ান আফিফ। তার ৩৮ শতাংশ বার্ন ইনজুরি বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এছাড়া সিভিয়ার রোগীদের মধ্যে আছে  ৯ বছর বয়সী সায়েবা, ৪৫ বছর বয়সী মাহফুজা খাতুন, ১০ বছর বয়সী সায়েরা, ১৫ বছর বয়সী তাসনিয়া এবং ১২ বছর বয়সী নাভিদ নেওয়াজ। তাদের শরীরে ২২ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বার্ন ইনজুরি।

 

