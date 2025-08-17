X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৬৬

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৭আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৭
ডেঙ্গু রোগী (ফাইল ছবি)

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে রবিবার (১৭ আগস্ট) সকাল ৮টার মধ্যে তার মৃত্যু হয়। আর এ সময়ের মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৬৬ জন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৬ হাজার ৩৭৮ জন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেওয়া তথ্য থেকে এসব জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, আগস্টে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৩৯৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মারা গেছেন ২২ জন। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ১ হাজার ২৬২ রোগী ভর্তি আছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৪১০ জন, বাকি ৮৫২ জন অন্যান্য বিভাগে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এ বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মেতে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ এবং জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন জন, এপ্রিলে সাত জন, মেতে তিন জন, জুনে ১৯ জন এবং জুলাইয়ে ৪১ জন মারা গেছেন।

 /এসও/আরকে/
বিষয়:
মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
কারা অধিদফতরের এআইজি আবু তালেবের মৃত্যু
মাদ্রাসায় গভীর রাতে দুই ছাত্রী অসুস্থ, হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত ঘোষণা
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও ২০২ জন হাসপাতালে ভর্তি
সর্বশেষ খবর
উত্তাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসনিক ভবনে তালা
উত্তাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসনিক ভবনে তালা
আ. লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
আ. লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
চিকিৎসকদের নিয়ে আসিফ নজরুলের বক্তব্যের নিন্দা এনডিএফের
চিকিৎসকদের নিয়ে আসিফ নজরুলের বক্তব্যের নিন্দা এনডিএফের
৩০০ ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিতের দাবি রাশিয়ার
৩০০ ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিতের দাবি রাশিয়ার
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media