X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৭৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৫আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৩
প্রতীকী ছবি

গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ৩৭৪ জন।

শনিবার (৪ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ৯৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০২ জন, ঢাকা বিভাগে ৬৭ জন, বরিশাল বিভাগে ৬৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৭ জন ও রাজশাহী বিভাগে ১১ জন ভর্তি হয়েছেন।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এই বছরে এখন পর্যন্ত ২০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১০৬ জন পুরুষ ও ৯৭ জন নারী। এছাড়া, চলতি বছর এখন পর্যন্ত এই রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে ৪৮ হাজার ৪৬৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

/এএইচএস/এমএইচআর/
বিষয়:
স্বাস্থ্য অধিদফতরডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
ডেঙ্গুতে আরও ২৬৩ জন আক্রান্ত, প্রাণহানি নেই
চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু ২০০
ডেঙ্গুতে আরও তিন মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৫৫৬ 
সর্বশেষ খবর
ঢাকায় আসছেন তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ঢাকায় আসছেন তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
গোপালগঞ্জে সড়কে প্রাণ হারালেন ২ জন
গোপালগঞ্জে সড়কে প্রাণ হারালেন ২ জন
শিশুশিক্ষার্থী ধর্ষণে অভিযুক্ত মাদ্রাসা পরিচালকের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ
শিশুশিক্ষার্থী ধর্ষণে অভিযুক্ত মাদ্রাসা পরিচালকের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ
লালবাগে ‘ফ্রি ফায়ার গেম নিয়ে’ মারামারি, আহত ১
লালবাগে ‘ফ্রি ফায়ার গেম নিয়ে’ মারামারি, আহত ১
সর্বাধিক পঠিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media