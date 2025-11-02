বোয়েসেলে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী মহাব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ২১,০০০-৬৩,৪১০ টাকা
গ্রেড: ৭
যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সরকারি/ বিধিবদ্ধ সংস্থা/ স্বনামধন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন। হিসাব/ কর্মী ব্যবস্থাপনা/পরিকল্পনা/ গবেষণা/ মার্কেটিং। উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ৯ম গ্রেড বা সমমানের পদে কমপক্ষে ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। ইংরেজি ভাষাসহ অন্য যেকোনও একটি বিদেশি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।
পদের নাম: উপব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
গ্রেড: ১০
যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ০৬
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা
গ্রেড: ১১
যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
গ্রেড: ১৩
যোগ্যতা: যেকোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
গ্রেড: ১৬
যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে দুই বৎসর মেয়াদি জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস বা ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ট্রেডে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল)এবং সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বৎসরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা/NTVQF Level-1 উত্তীর্ণ।
বয়সসীমা: ১ নম্বর পদের জন্য ৩৫ থেকে ৪০ বছর; অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা https://boesl.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: ১ ও ২ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা; ৩ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা; ৪ ও ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটেকর সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
আরও বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।