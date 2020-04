ফ্লাইটে ওঠার আগে নমুনা পরীক্ষা, ১০ মিনিটেই ফল!

উড়োজাহাজে ওঠার আগে দ্রুততম সময়ে যাত্রীদের কোভিড-১৯ তথা করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা চালু করলো এমিরেটস। এর ফল জানানো হচ্ছে মাত্র ১০ মিনিটে! দুবাই ভিত্তিক এই বিমান সংস্থার দাবি, এভিয়েশন জগতে তারাই প্রথম এমন উদ্যোগ নিলো।

দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল থ্রি’র চেক-ইনে বুধবার (১৫ এপ্রিল) এই নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়। দুবাই স্বাস্থ্য অধিদফতর তিউনিসিয়ার উদ্দেশে বহির্গমনের আগে প্রত্যেক যাত্রীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখে। প্রত্যেক যাত্রীর তর্জনী থেকে একটু রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং মাত্র ১০ মিনিট অপেক্ষার পর ফল বেরিয়ে আসে। ফল পাওয়ার পরেই গেটে প্রবেশাধিকার ও ফ্লাইটে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয় তাদের। তবে কোনও যাত্রীর নমুনা পরীক্ষা পজিটিভ পাওয়া গেছে কিনা তা জানা যায়নি।

মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে বুধবার রাতে এমিরেটসের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে নমুনা পরীক্ষার একটি ভিডিও শেয়ার করে বলা হয়েছে, ‘যাত্রী ও কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। এক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না।’

এ মাসের শুরুতে সীমিতসংখ্যক ফ্লাইট চালু করেছে এমিরেটস। শুধু বিদেশি নাগরিকরা এসব উড়োজাহাজে ভ্রমণ করতে পারছেন, যারা নিজেদের দেশে ফিরতে আগ্রহী। তবে দুবাইয়ে এখন অন্য দেশ থেকে যাত্রীদের আসার ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই তাদের প্রবেশের অনুমতি নেই।

এমিরেটসের চিফ অপারেটিং অফিসার আদেল আল-রেদা জানান, বিভিন্ন দেশের ফ্লাইটে যাত্রীদের জন্য কোভিড-১৯-এর নমুনা পরীক্ষা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। আগামীতে অন্যান্য ফ্লাইটে নমুনা পরীক্ষার সামর্থ্য পরিমাপের পরিকল্পনা করছেন তারা।

এ প্রসঙ্গে আদেল আল-রেদা বলেন, ‘কোভিড-১৯ পরীক্ষার সনদ প্রয়োজন হবে এমন দেশগুলোতে ভ্রমণের আগে যাত্রীদের সুবিধার্থে চেক-ইনের সময় নমুনা পরীক্ষা পরিচালনা ও তাৎক্ষণিক তথ্য সরবরাহ করতে চায় এমিরেটস।’

মূলত রক্তের নমুনায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রোটিন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, যা অ্যান্টিবডি হিসেবে পরিচিত। এগুলোর উপস্থিতি থাকলে বোঝা যায়, কোনও ব্যক্তি ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছিল কিনা এবং এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। সংক্রমণের প্রথম কয়েকদিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির সময় অ্যান্টিবডি শনাক্ত করা যায় না।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ বিমান সংস্থা এমিরেটস জানিয়েছে, প্রতিটি ফ্লাইটের যাত্রা শেষে উড়োজাহাজ জীবাণুমুক্ত করতে দুবাইয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চেক-ইন ও ফ্লাইটে ওঠানামার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে এমিরেটস। যাত্রী ও কর্মীদের বাড়তি সুরক্ষায় প্রতিটি চেক-ইন ডেস্কের সামনে বেড়া স্থাপন করা হয়েছে। বিমানবন্দরে সব কর্মীর জন্য গ্লাভস, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে প্রতিষ্ঠানটি। যাত্রীদেরও বিমানবন্দর আর উড়োজাহাজে থাকাকালে মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি সামাজিক দূরত্বের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

বিমান ভ্রমণকারীদের জন্য ভবিষ্যতে কী পরিবর্তন অপেক্ষা করছে তার একটি প্রতীক বলা যেতে পারে এমিরেটসের এই উদ্যোগ। নমুনা পরীক্ষাটিকে বিমান যাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক ভাবা হচ্ছে। কারণ কবে ও কীভাবে ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হবে তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না সারাবিশ্ব।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আকাশপথে চলাচল, শপিং মল, বিনোদন কেন্দ্র ও মার্কেট বন্ধ রয়েছে। গত ৪ এপ্রিল দুই সপ্তাহের কারফিউ জারি করা হয় দুবাইয়ে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৩৬৫ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। আর মারা গেছে ৩৩ জন।

দেশটির আরেক বিমান সংস্থা ইতিহাদ এয়ারওয়েজ ঘোষণা দিয়েছে, আবুধাবি বিমানবন্দরে এ মাসের শেষ সপ্তাহে পরীক্ষামূলকভাবে সেলফ-সার্ভিস পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে। এর মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর প্রাথমিক পর্যায়সহ যাত্রীদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা, হার্ট রেট ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রযুক্তিটি নকশা করা হয়েছে।

করোনা মহামারির কারণে বিশ্বের বেশিরভাগ বিমান সংস্থার উড়োজাহাজ মাটিতে পড়ে আছে। বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের বিধিনিষেধ থাকায় আন্তর্জাতিক ভ্রমণ একরকম বন্ধ আছে। অনেক বিমান সংস্থাকে প্রত্যাবাসন ফ্লাইট চালাতে হচ্ছে। এসব ফ্লাইটে করে গত ২৯ জানুয়ারি থেকে ১০৬টি দেশের ৬২ হাজার ৯৮৫ জন আমেরিকান নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে এনেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

Emirates has become the first airline to conduct on-site rapid COVID-19 tests for passengers. The health and safety of our passengers and employees is of paramount importance, and will not be compromised. @DXB @DHA_Dubai #FlyEmiratesFlyBetter #COVID_19 #COVID19 pic.twitter.com/c443NU6bvA