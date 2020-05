নিম্ন আয়ের মানুষকে খাবার দিলেই জ্বলবে বুর্জ খলিফার ১২ লাখ বাতি

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা এখন দানবাক্স! সংযুক্ত আরব আমিরাতে করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে খাদ্যসহায়তা দিতে ‘টলেস্ট ডোনেশন বক্স’ শীর্ষক একটি কর্মসূচি চালু হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বিখ্যাত ভবনটি রূপান্তরিত হয়েছে বৃহত্তম দানবাক্সে!

কোভিড-১৯ সংকটে সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে খাবার সরবরাহের জন্য বুর্জ খলিফার সঙ্গে যৌথভাবে অনুদানের বাক্স চালু করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম। নিম্ন আয়ের মানুষকে খাবার দিতে ১০ দিরহামের বিনিময়ে বুর্জ খলিফার একটি করে বাতি জ্বালাতে পারবে যে কেউ কিংবা যেকোনও প্রতিষ্ঠান।

২ হাজার ৭১৭ ফুট উঁচু বুর্জ খলিফায় রয়েছে ১২ লাখ এলইডি বাতি। ১০ দিরহাম করে অনুদান এলে একটি এলইডি বাতি জ্বলছে। এর মাধ্যমে একজন করে নিম্ন আয়ের মানুষ খাবার পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ১ লাখ ৭৬ হাজার অসহায়কে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।



মোট ১২ লাখ মানুষকে খাবার দেওয়ার মহতি লক্ষ্য নিয়ে চলছে কর্মসূচিটি। এর মাধ্যমে পুরো বুর্জ খলিফা আলোকিত হয়ে উঠবে। ফলে যেকোনও দুর্যোগে বৈশ্বিক আশার বাতিঘর হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মর্যাদা জোরদার করবে।

দুবাই মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘সংযুক্ত আরব আমিরাত কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এমন পরিস্থিতিতে বুর্জ খলিফার একেকটি বাতি জ্বলে ওঠা মানে ১০ দিরহাম করে অনুদান পাওয়ার বার্তা দেওয়া। অসহায় মানুষের জন্য এই উদারতা আশার প্রতিফলনের মতো।’

মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে গত ৪ মে এক টুইটে ‘একটি বাতি একটি খাবার’ হ্যাশট্যাগ জুড়ে দিয়েছে দুবাই মিডিয়া অফিস। তারা লিখেছে, ‘বৈশ্বিক দুর্যোগে বুর্জ খলিফার একেকটি বাতি ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন আলোকিত করতে সহায়ক হচ্ছে। মানুষ একসঙ্গে থাকলে অসম্ভব হয়ে উঠবে সম্ভব।’

বুর্জ খলিফায় এসব বার্তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এর একটি ভিডিও শেয়ার দিয়েছে দুবাই মিডিয়া অফিস।

