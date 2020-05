বিমানবন্দরে যাত্রীদের জন্য পিপিই কেনার ভেন্ডিং মেশিন

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) শেষ? আকাশপথের যাত্রীদের মধ্যে যারা এমন পরিস্থিতিতে পড়ছেন তাদের চিন্তা নেই! যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা রাজ্যের লাস ভেগাসে ম্যাকক্যারান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মিলে যাবে সমাধান। পিপিই ভর্তি একটি নতুন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে এখানে।

ম্যাকক্যারান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বহির্গমনের আগে যাত্রীরা পাচ্ছেন পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এখান থেকে গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার কেনা যাচ্ছে।

মূল্য পরিশোধ করলে ভেন্ডিং মেশিন থেকে সাধারণত খাবার ও পানীয় বেরিয়ে আসে। বিমানবন্দর ও মেট্রো স্টেশনে এসব দেখা যায়। এ ধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের কাছে পিপিই বিক্রি করা অভিনব ব্যাপার। লাস ভেগাস এদিক দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে ম্যাকক্যারান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অ্যাকাউন্টে গত ১৫ মে ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের কথা জানানো হয়। তারা লিখেছে, ভ্রমণের সময় নিজের পাশাপাশি অন্যদের সুরক্ষা সহায়তায় এটি কাজে আসবে। বিমানবন্দরের টার্মিনাল ওয়ানের টিকেটিং এরিয়ার উভয় পাশে দুটি ও টার্মিনাল থ্রি’র পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন (টিএসএ) চেকপয়েন্টের কাছে একটি ভেন্ডিং মেশিন পাওয়া যাবে।

A new option to help protect yourself and others while traveling. LAS was the first airport to install PPE vending machines from which travelers can purchase items like gloves and hand sanitizer. These machines can be found in T1 ticketing and near the T3 TSA checkpoint. pic.twitter.com/1suaVel412