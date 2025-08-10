X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
‘আমার সঙ্গী আগের মতো সময় দিতে পারে না’

জীবনে চলার পথে বিভিন্ন কারণে বিষণ্ণতা ঘিরে ধরতে পারে, থমকে যেতে পারে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। হতাশার এই সময়ে সঠিক দিকনির্দেশনা সাহায্য করতে পারে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে। বাংলা ট্রিবিউনের নিয়মিত আয়োজনে আপনার মনের কথাগুলো শুনে পরামর্শ দেবেন মনোরোগ চিকিৎসক আতিকুল হক। পরিচয় গোপন রেখে যেকোনো ধরনের মানসিক টানাপোড়েনের বিষয় আমাদের জানাতে পারেন এখানে- [email protected]

জীবনযাপন ডেস্ক
১০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪০
‘আমার সঙ্গী আগের মতো সময় দিতে পারে না’

প্রশ্ন: আমার বয়স ২৪ বছর। ৫ বছরের সম্পর্ক আমার। আমার সঙ্গী আগের মতো সময় দিতে পারে না। এতে আমি বেশ কষ্ট পাই। কীভাবে নিজের অনুভূতি সামলে এবং তাকে চাপ না দিয়ে সম্পর্কটাকে সুস্থ রাখতে পারি?

উত্তর: ১. আপনার অনুভূতি স্বীকার করুন ও আত্মস্থ করুন: ‘আমি একা বোধ করছি’, ‘আমার মন খারাপ’– এমনটা নিজের কাছে স্বীকার করুন। অনুভূতি দমন করলে তা পরে বিস্ফোরিত হতে পারে। দিনে কিছু সময় নিজের জন্য রাখুন। যা আপনাকে আনন্দ দেয় (গান শোনা, বই পড়া, হাঁটা, নতুন কিছু শেখা) তা করুন। এতে আপনার মানসিক ভিত্তি মজবুত হবে। কাছের কাউকে আপনার সাধারণ অনুভূতি শেয়ার করুন (অবশ্যই সঙ্গীর সমালোচনা না করে)। শুধু বলার মাধ্যমেও অনেক স্বস্তি মেলে।

২. সঙ্গীর সাথে কার্যকর ও কোমল যোগাযোগ: যখন সে একটু রিল্যাক্সড থাকে, শান্ত পরিবেশে কথা বলুন। ‘আমাদের একটু কথা হওয়ার দরকার, তুমি কি সময় দেবে?’– এভাবে শুরু করুন। ‘আমি’ অনুভূতির ভাষা ব্যবহার করুন (I-Statements): ‘তুমি আমাকে সময় দাও না’- এভাবে বলবেন না।

‘তোমার এত ব্যস্ততা দেখে আমি একটু একা বোধ করি কখনও কখনও। আমাদের আগের মতো সময় কাটাতে মনটা খুব ছটফট করে’ এভাবে বলুন। ‘তুমি আগের মতো আমাকে গুরুত্ব দাও না’- এমন ভাষায় বলবেন না। ‘একত্রে সময় কাটানো আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা আমি এখনও অনুভব করি’- এভাবে বলুন।

৩. তার দৃষ্টিভঙ্গি শুনুন ও বুঝুন: সত্যিই জানতে চেষ্টা করুন তার চাপ কতটা। জিজ্ঞাসা করুন, ‘তোমার কাজ/পড়ালেখার চাপটা কেমন লাগে? আমি কিভাবে তোমার জন্য সহায়ক হতে পারি?’ অভিযোগের বদলে সমাধান খুঁজুন। বলতে পারেন, ‘আমাদের দুজনেরই সময় কম, তাহলে কি ছোট ছোট মুহূর্তও আমরা আরও গুণগতভাবে কাটাতে পারি? একসাথে খাওয়া, ১৫ মিনিট গল্প বলা?’

৪. গুণগত সময়ের উপর জোর দিন (Quantity নয়, Quality): - ছোট মুহূর্তকে মূল্য দিন। হয়তো পুরো দিন নয়, কিন্তু একসাথে কফি খাওয়ার ২০ মিনিট, ফোনে ভালো লাগার গল্প শেয়ার করা – এসবকে বিশেষ করে তুলুন। পুরোপুরি উপস্থিত থাকুন (ফোন থেকে দূরে)। রুটিন তৈরি করুন/ সপ্তাহে একটি ছোট, ফিক্সড সময় বের করুন (যেমন: প্রতি রবিবার সকালের নাস্তা, বা বুধবার রাতের ৩০ মিনিট চ্যাট) যা শুধু আপনাদের জন্য। এটা আশ্বস্ত করবে যে কিছু সময় তো নিশ্চিত আছে। সারপ্রাইজ প্ল্যান করতে পারেন। তার ব্যস্ত দিনে ছোট্ট কিছু দিয়ে খুশি করুন। যেমন পছন্দের খাবার অর্ডার দিয়ে দেওয়া, একটি মিষ্টি নোট লিখে রাখা।

৫. বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা ও ধৈর্য: পরিস্থিতি স্বীকার করুন। এটি একটি অস্থায়ী পর্যায় (পড়ালেখা, ক্যারিয়ারের চাপ)। স্থায়ীভাবে এমন হবে না, এটা মনে রাখুন। তাকে স্পেস দিন। নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারলে সে হয়তো দ্রুত ফিরতে পারবে। অবিরত মেসেজ বা ডাকাডাকি চাপ বাড়াবে। আত্মবিশ্বাস রাখুন। দীর্ঘ ৫ বছরের সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত। এই ব্যস্ততা সম্পর্কের প্রতি তার ভালবাসা কমার লক্ষণ নয়।

৬. নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করুন: নিজের ক্যারিয়ার, পড়ালেখা, শখ বা নতুন দক্ষতা শেখায় মনোযোগ দিন। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সঙ্গীর উপর নির্ভরশীলতা কমবে। বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সাথে সময় কাটান। নিজের সামাজিক গোষ্ঠী সক্রিয় রাখুন। কৃতজ্ঞতার অনুশীলন করুন। সম্পর্কের ভালো দিকগুলো, সঙ্গীর ভালো গুণগুলো স্মরণ করুন।  

প্রশ্ন: আমার বয়স ২৭ বছর। আমার পরিবারের সদস্যরা আমার জীবনযাত্রা ও পেশা নিয়ে বারবার সমালোচনা করে। এতে আমার আত্মবিশ্বাস কমে যায়। কীভাবে আমি নিজের মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারি এবং পরিবারের সঙ্গেও মনোমালিন্য এড়াতে পারি?

উত্তর: ১. আপনার অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিন: নিজেকে দোষারোপ করবেন না। ‘আমি নিজেই কি সমস্যা?’ এমনটা ভাববেন না। বরং এমন পরিস্থিতিতে কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক।

২. সীমানা নির্ধারণ করুন: শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলুন, ‘আমি জানি আপনারা শুধু আমার ভালো চান, কিন্তু আমার পেশা/জীবনযাত্রা নিয়ে সমালোচনা হলে আমি অস্বস্তি বোধ করি। এগুলো আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত।’ তারা আবার সমালোচনা শুরু করলে একই কথা শান্তভাবে বলুন। সীমানা রক্ষা করতে স্থির থাকা জরুরি। কথার মাঝে উঠে যান এবং বলুন ‘এ বিষয়ে আর আলোচনা করতে চাই না।’

৩. সমালোচনাকে ‘ফিল্টার’ করুন: সমালোচনার আড়ালে হয়তো আপনার পরিবারের ভয় বা উদ্বেগ লুকিয়ে আছে (যেমন: সমাজে মানাবে তো?)। তাদের ভয়কে সমস্যা মনে না করে বুঝতে চেষ্টা করুন। গঠনমূলকভাব অংশটি নিন, বাকিটুকু পরিত্যাগ করুন।

৪. আত্ম-স্বীকৃতি (Self-Validation) –আপনার পেশা/জীবনযাত্রা কারণসহ বেছে নেওয়া হয়েছে- সেই কারণগুলো লিখে রাখুন (যেমন: স্বাধীনতা, আগ্রহ, সুযোগ)। যখন সমালোচনা আসে, এই তালিকা দেখুন। ছোট-বড় সাফল্য (যেমন: নিজের বাসা ভাড়া, নতুন স্কিল শেখা) একটি ডায়েরিতে লিখুন। আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এটা শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রতিদিনের পজিটিভ সেল্ফ-টক জরুরি। 

৫. কৌশলগত যোগাযোগ: - জিজ্ঞাসা করুন, ‘আপনারা কী চান আমি ঠিক কোন দিকটি পরিবর্তন করি? কেন সেটা জরুরি মনে করেন?’ তাদের উত্তরে প্রায়ই অস্পষ্ট ভয় ধরা পড়বে, যার যুক্তিগত জবাব দেওয়া সহজ হবে। ইতিবাচক দিকে ঘুরিয়ে দিন তাদের কথোপকথন।

৬. আপনার ‘সাপোর্ট সিস্টেম’ গড়ুন: বন্ধু, মেন্টর বা কলিগ যারা আপনার পছন্দকে সমর্থন করে তাদের সাথে সময় কাটান। তাদের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক ফিডব্যাক আপনার ‘ইমোশনাল ব্যালেন্স’ ঠিক রাখবে।  প্রয়োজনে কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন।

৭. পরিবর্তনের জন্য ধৈর্য্য ধরুন: - পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সময় লাগতে পারে। আপনি যখন নিজের পথে সফল হতে থাকবেন, তাদের আস্থাও বাড়বে। সম্পর্কের অন্যান্য দিকগুলোকে (যেমন: একসাথে খাওয়া, উৎসব উদযাপন) গুরুত্ব দিন —এতে মনোমালিন্য কমবে।

৮. আত্ম-শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করুন: যোগব্যায়াম, হাঁটা বা জগিং- এগুলো স্ট্রেস কমায় ও মনোবল বাড়ায়। দিনে ৫ মিনিট মেডিটেশন করুন (অ্যাপস ব্যবহার করতে পারেন)। যা আপনাকে আনন্দ দেয় তা নিয়মিত করুন। সৃজনশীলতা আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠন করে।

৯. অন্যের অনুমোদন চাওয়া বন্ধ করুন:  আপনি নিজের জীবনের নায়ক—গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মালিকানা নেওয়াই আত্মবিশ্বাসের চাবিকাঠি।

/এনএ/
বিষয়:
হেলথ-টিপস
