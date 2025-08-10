X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
লাল আঙুর খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?

১০ আগস্ট ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

ফলের দোকানগুলোতে দেখা যাচ্ছে থোকা থোকা লাল আঙুর। ছোট্ট এই ফলের ভেতরে লুকিয়ে আছে অসংখ্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে লাল আঙুর হতে পারে আপনার সুস্থ জীবনের মিষ্টি সঙ্গী। জেনে নিন ফলটি খেলে কোন কোন উপকার পাবেন। 

১. সীমাহীন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শক্তি
লাল আঙুরে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিশেষ করে রেসভেরাট্রল, পলিফেনলস, এবং অ্যান্থোসায়ানিনস—যা কোষের ক্ষয়রোধ করে এবং বার্ধক্যজনিত প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে

২. হৃদরোগ প্রতিরোধ ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ
রেসভেরাট্রল ও অন্যান্য ফ্ল্যাভনয়েড আমাদের হৃদপথকে স্বাস্থ্যবান রাখতে সহায়তা করে—শিরাগুলোর সংকোচন কমায় ও প্রদাহ হ্রাস করে। পটাসিয়াম ও ভিটামিন কে রয়েছে এই আঙুরে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এসব উপাদান হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

৩. ক্যানসার প্রতিরোধে অবদান
লাল আঙুরে পাওয়া প্রান্থোসায়ানিডিন ও রেসভেরাট্রল ক্যানসারের বিকাশ রোধে সহায়ক হতে পারে।

৪. মস্তিষ্ক ও স্মৃতিশক্তিতে সহায়তা
রেসভেরাট্রল ও অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মস্তিষ্ককে স্বাধীনভাবে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করে এবং অ্যালজাইমার্স বা পারকিনসনের মতো সমস্যার ঝুঁকি কমায়।

৫. পরিপাক ও ওজন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর
লাল আঙুরে রয়েছে ফাইবার ও উচ্চ পরিমাণ পানি, ফলে তা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক একটি স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স। এই ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে এবং হজমে সহায়তা করে।

৬. হজম, তরতাজা ত্বক ও ডিটক্সে সহায়তা
লাল আঙুরে থাকা ভিটামিন সি ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং নিষ্ক্রিয় পদার্থ বের করতে সহায়তা করে ।

৭. নিদ্রা ও শিথিলতায় সহায়ক
আঙুরে মেলাটোনিন নামে প্রাকৃতিক হরমোন রয়েছে, যা গভীর ঘুমে সহায়তা করে—রাতের শেষ স্ন্যাকস হিসেবে এটি আদর্শ ।

৮. সার্বিক স্বাস্থ্যের জন্য সুপারফুড
লাল আঙুরকে একটি সুপারফুড বলা যায়—কারণ এটি হৃদরোগ, ক্যানসার, মস্তিষ্ক, হাড়, ত্বক ও হজমের বিভিন্ন দিক থেকে উপকার দেয় ।

তথ্যসূত্র: ভেরি ওয়েল হেলথ, মেডিক্যাল নিউজ টুডে, ওয়েবএমডি, হেলথলাইন ও নিউ ইয়র্ক পোস্ট

