X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চিনি খাওয়া কমিয়ে দিলে শরীরে যে ৭ পরিবর্তন ঘটে

জীবনযাপন ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২
ছবি- সংগৃহীত

অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, খাদ্যতালিকায় চিনি কমালে শরীরে ইতিবাচক অনেক পরিবর্তন ঘটে। চিনি কমানো মানেই জীবনে মিষ্টি বাদ দেওয়া নয়। এর পরিবর্তে ফল, বাদাম বা প্রাকৃতিক মিষ্টি ব্যবহার করা যায়। ধীরে ধীরে চিনি কমালে শরীর ও মন— দুই দিকেই ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করা সম্ভব। জেনে নিন চিনি খাওয়া কমিয়ে দিলে কোন কোন পরিবর্তন দেখবেন নিজের। 

১. ওজন কমাতে সহায়তা করে
চিনি দ্রুত ক্যালরি বাড়ায় কিন্তু তা দীর্ঘসময় পেট ভরা রাখে না। ফলে অপ্রয়োজনীয় খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। চিনি কমালে ক্যালরি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ধীরে ধীরে ওজনও কমতে শুরু করে।

২. ত্বক উজ্জ্বল হয়
অতিরিক্ত চিনি ইনসুলিন বাড়িয়ে শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে। এর প্রভাব দেখা যায় ত্বকে— ব্রণ, ফুসকুড়ি বা নিস্তেজ ভাব। চিনি কমালে এসব সমস্যা কমে গিয়ে ত্বক অনেকটা উজ্জ্বল ও তরতাজা হয়ে ওঠে।

৩. শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে
চিনির কারণে রক্তে গ্লুকোজ দ্রুত ওঠানামা করে। এতে শরীরে হঠাৎ শক্তি পাওয়া যায় আবার দ্রুত ক্লান্তিও আসে। চিনি কমালে রক্তে শর্করা স্থিতিশীল থাকে, ফলে সারাদিনে শক্তি ধরে রাখা সহজ হয়।

৪. হৃদ্‌স্বাস্থ্য ভালো থাকে
চিনি কমালে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমে। এতে হৃদ্‌রোগ ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি হ্রাস পায়। দীর্ঘমেয়াদে হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ রাখতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৫. ঘুমের মান উন্নত হয়
চিনি শরীরে কর্টিসল হরমোন বাড়িয়ে দেয়, যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। চিনি কমালে মানসিক প্রশান্তি আসে এবং ঘুম গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন হয়।

৬. দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্যে উন্নতি
চিনি হলো দাঁতের ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। মুখের ভেতরের ব্যাকটেরিয়া চিনি ভেঙে অ্যাসিড তৈরি করে, যা দাঁতের ক্ষয় ঘটায়। চিনি কমালে দাঁত মজবুত থাকে এবং ক্যাভিটির ঝুঁকি কমে।

৭. মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব
চিনির ওঠানামা শুধু শরীর নয়, মস্তিষ্ককেও প্রভাবিত করে। অতিরিক্ত চিনি খেলে অস্থিরতা, মেজাজ খারাপ ও উদ্বেগ বাড়ে। চিনি কমালে মন ভালো থাকে এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

তথ্যসূত্র: মায়ো ক্লিনিক, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন 

/এনএ/
বিষয়:
হেলথ-টিপস
সম্পর্কিত
সালফেটমুক্ত শ্যাম্পু: কী এবং কেন ব্যবহার করবেন
ড্রাগন ফলের এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর ব্যাপারে জানতেন?
দৈনন্দিন হাঁটার ৭ বৈজ্ঞানিক উপকারিতা
সর্বশেষ খবর
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
বঙ্গবন্ধু: দ্বিতীয় মৃত্যুর পর
বঙ্গবন্ধু: দ্বিতীয় মৃত্যুর পর
ব্রিটেনে এ-লেভেল পরীক্ষায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের অসাধারণ সাফল্য
ব্রিটেনে এ-লেভেল পরীক্ষায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের অসাধারণ সাফল্য
গণভোজের আয়োজন থেকে আ.লীগের দুই নেতা গ্রেফতার
গণভোজের আয়োজন থেকে আ.লীগের দুই নেতা গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media