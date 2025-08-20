আখরোট খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?

আখরোট পুষ্টিতে ভরপুর একটি বাদাম, যা শরীর ও মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এতে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবার। নিয়মিত খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ে। জেনে নিন বাদামটির আরও কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।
হৃদ্স্বাস্থ্যের জন্য ভালো
আখরোটে রয়েছে ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমিয়ে হৃদ্রোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।
মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়
ভিটামিন ই, ফোলেট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে আখরোট স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়াতে সহায়ক।
ক্যানসার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে
আখরোটে থাকা পলিফেনলস ও ফাইটোকেমিক্যালস ক্যানসার প্রতিরোধী গুণাবলি রাখে। বিশেষত স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে
আখরোটে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন ও ফাইবার আছে। এগুলো দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে এবং অপ্রয়োজনীয় খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমায়।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
নিয়মিত আখরোট খেলে ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়ে। টাইপ–২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে এটি উপকারী।
প্রদাহ কমায়
আখরোটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে প্রদাহ কমায়। ফলে জয়েন্টের ব্যথা ও বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।
ত্বক ও চুলের জন্য ভালো
ভিটামিন বি, ভিটামিন ই ও ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বককে উজ্জ্বল ও চুলকে মজবুত করে।
ঘুমের মান উন্নত করে
আখরোটে মেলাটোনিন রয়েছে, যা ঘুমের মান ভালো রাখতে সাহায্য করে।
তথ্যসূত্র: ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ, মায়ো ক্লিনিক, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন