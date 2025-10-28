X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ

জীবনযাপন ডেস্ক
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪৭আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪৮
বিপ্লব সাহা (ডানে)

১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছেন বিশ্বরঙ-এর কর্ণধার ও ফ্যাশন ডিজাইনার বিপ্লব সাহা।

বিগত ৩১ বছর ধরে বিভিন্ন পেশার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সফলতার গল্পেরই সাংগঠনিক রূপ- নবীন উদ্যোক্তাদের সৃজনভূমি ‘বিশ্বরঙ উদ্যোক্তা ভূমি’। যুব সমাজকে কর্মমুখী করতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির প্রয়োজনেই প্রতি মাসে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত হচ্ছে ‘বিশ্বরঙ উদ্যোক্তা ভূমির আড্ডা’। এই আড্ডার মাধ্যমেই উদ্যোক্তাদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নে সঠিক দিকনির্দেশনাসহ নতুন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আসছেন বিপ্লব সাহা।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার ফ্যাশন-সংশ্লিষ্ট নবীন উদ্যোক্তাদের জন্য বিপ্লব আয়োজন করেছেন ৩ মাস ব্যাপী মৌলিক ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স। এই সময়ের মধ্যে একজন উদ্যোক্তাকে ধারনা দেয়া হবে- প্রিন্সিপ্যাল অব আর্ট অ্যান্ড ফ্যাশন, ফ্যাশন ইলাস্ট্রেশন, কালার থিওরি, সার্ফেস অর্নামেন্টেশন, ফ্যাশন মার্কেটিং, মার্কেট পর্যালোচনাসহ ফ্যাশন ডিজাইনিং-এর বিভিন্ন বিষয়ে। এছাড়াও থাকছে উদ্যোক্তা হওয়ার সঠিক দিকনির্দেশনা।

এমন উদ্যোগ প্রসঙ্গে বিপ্লব সাহা বলেন, ‘ফ্যাশন ডিজাইনিং কেবল পোশাক তৈরি নয়, এটি এক ধরনের শিল্প ও মার্কেট স্ট্র্যাটেজি বা সৃজনশীলতার সঙ্গে বাজার চিন্তার মিলন। নবীন উদ্যোক্তারা যদি ডিজাইনিং বোঝেন, তাহলে তারা গ্রাহকের রুচি, ট্রেন্ড ও বাজারের চাহিদা আরও ভালোভাবে ধরতে পারবেন। নিজের ব্র্যান্ডের জন্য ইউনিক প্রোডাক্ট তৈরি করা, কস্ট কমিয়ে ইনোভেশন আনা—সবকিছুতেই ডিজাইনিং জ্ঞান সহায়ক। ফ্যাশন ডিজাইনের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা শুধু পণ্য নয়, গল্প ও মূল্যবোধ তৈরি করেন। তাই যে সব উদ্যোক্তা ফ্যাশন-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় জড়িয়ে আছেন অথবা প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য ডিজাইনিং জানা থাকা এক বড় মূলধন। মূলত উদ্যোক্তাদের ভাবনার বিকাশের জন্যই আমাদের এ আয়োজন।’

জানা গেছে, আসন বেশ সীমিত। ফলে দ্রুতই বিশ্বরঙ-এর সঙ্গে আগ্রহীদের যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

/এমএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
প্রথম দল হিসেবে ঢাকায় তিমুর লেস্তে
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপপ্রথম দল হিসেবে ঢাকায় তিমুর লেস্তে
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে পঞ্চম দিনের আপিল শুনানি বুধবার
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে পঞ্চম দিনের আপিল শুনানি বুধবার
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টাকে হস্তান্তর
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টাকে হস্তান্তর
উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ
উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ
সর্বাধিক পঠিত
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media