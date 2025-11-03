নোবেলজয়ী ওলে সোয়িংকার ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্প সরকার নাইজেরিয়ার নোবেলজয়ী লেখক ওলে সোয়িংকার ভিসা বাতিল করেছে। মঙ্গলবার লাগোসে এক অনুষ্ঠানে লেখক নিজেই যুক্তরাষ্ট্রের কনসুলেট থেকে প্রাপ্ত চিঠি পাঠ করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম মেয়াদকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা মর্যাদা (গ্রিন কার্ড) ত্যাগ করেছিলেন। বর্তমানের বাতিলকৃত ভিসাটি গত বছর তাকে বাইডেন প্রশাসনের সময় প্রদান করা হয়েছিল।
সোয়িংকা ঘটনাটিকে হাস্যরসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “এটি আমার জীবনে প্রাপ্ত সবচেয়ে হাস্যকর বাক্যগুলির একটি। আপনারা কেউ কি আমার হয়ে স্বেচ্ছাসেবক হতে চান? আমার হয়ে পাসপোর্টটা নিয়ে যাবেন? আমি একটু ব্যস্ত, সময় কম।”
তিনি আরও বলেন, ২০১৬ সালে ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি নিজের গ্রিন কার্ড কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছিলেন, “সেই কার্ডটি কাঁচির দুটি ব্লেডের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল এবং কয়েক টুকরো হয়ে গেছে”।
প্রথম আফ্রিকান সাহিত্যিক হিসেবে ১৯৮৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ওলে সোয়িংকার। নাটক, ছোটোগল্প ও উপন্যাসে তার গভীর রাজনৈতিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth, The Interpreters' এবং 'Season of Anomy'।