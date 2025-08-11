X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
ইবির বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা

ইবি প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৬আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫০
২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বাংলা বিভাগে স্নাতকের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র নজরুল কলা ভবনের গগন হরকরা গ্যালারিতে স্নাতক ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ এবং ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বাংলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মনজুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। স্বাগত বক্তব্য দেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. রশিদুজ্জামান, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. সরওয়ার মোর্শেদ ও অধ্যাপক গাজী মো. মাহবুব মুর্শিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় একটি বৈশ্বিক ক্ষেত্র। এটি এতদিন পড়ে আসা স্কুল বা কলেজজীবনের মতো নয়। এখানে তোমাদের সবাইকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জীবনে সফল হতে হলে যোগ্যতা অর্জনের কোনও বিকল্প নেই। তোমরা পড়াশোনা করবে, জ্ঞানচর্চা করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলবে। জীবনে কখনও হতাশ হবে না। তোমাদের চলার পথে অনেক পথ উন্মুক্ত থাকবে, শুধু তোমাদের কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে। স্বপ্ন দেখবে কাজের মাধ্যমে, কখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে না।’

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, ‘তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে চলে যাচ্ছ, তোমাদের জন্য শুভকামনা। যেখানেই কাজ করবে সততার সঙ্গে করবে। সব সময় দেশের জন্য কাজ করবে। তোমরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকটি অ্যাম্বাসেডর হবে। মনে রাখবে, কেও যেন তোমাদের অযোগ্য না ভাবে। তোমাদের শিক্ষাজীবনের সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তবে মনে রাখবে, সার্টিফিকেট সফলতার মাপকাঠি না। সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার মানে এই না যে তোমরা শুধু এমএ পাস করেছ। এর মানে, তোমাকে এখন আর কেউ পড়াবে না, তুমি এখন নিজে পড়বে, নিজে চলবে।’

/এমএএ/
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
