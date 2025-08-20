X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
রাকসু নির্বাচন: স্থগিত হওয়া মনোনয়ন বিতরণ শুরু ২৪ আগস্ট

রাবি প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৫আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের স্থগিত হওয়া মনোনয়ন বিতরণ শুরু হবে আগামী রবিবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের স্থগিত হওয়া মনোনয়ন বিতরণ শুরু হবে আগামী রবিবার (২৪ আগস্ট)। বুধবার (২০ আগস্ট) বিকালে নির্বাচন কমিশনের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। 

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোয়নপত্র বিতরণ, ২৭ ও ২৮ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ২ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। 

জানতে চাইলে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক আমজাদ হোসাইন বলেন, ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যেই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। এ লক্ষ্যে আমরা হল পর্যায়ে প্রভোস্টদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গেও একাধিকবার বসেছি। তারাও আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও আশ্বাস দিয়েছেন।’

এর আগে রাকসু নির্বাচনে হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫-এর মনোনয়নপত্র বিতরণের কার্যক্রম বুধবার সকাল ৯য় শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে ‘অনিবার্য কারণ’ উল্লেখ করে মঙ্গলবার রাতে মনোনয়নপত্র বিতরণের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। 

পরবর্তীতে কারণ সম্পর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশন বলেন, ‘পোষ্য কোটা বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তারা সারাদিন কর্মবিরতি পালন করায় প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। প্রস্তুতি সম্পন্ন থাকলেও কার্যক্রমে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় মনোনয়ন বিতরণ সম্ভব হয়নি। তবে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

 

/এএম/
বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
