২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
জাকসু নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ভিপি পদে লড়বেন ২০ জন

জাবি প্রতিনিধি
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৩আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৩
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ২০ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৭ জন প্রার্থী রয়েছেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম। তিনি জানান, মোট জমা পড়া ২৭৬টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ে ২০টি বাদ পড়েছে। 

তবে কাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে, সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম রাশিদুল বলেন, বৃহস্পতিবার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটি তাৎক্ষণিক প্রকাশ করায় হিসাবে ভুল ছিল। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়,নির্বাচনের খসড়া প্রার্থী তালিকায় সহসভাপতি (ভিপি) পদে ২০ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৭ জন, সহসাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে নয় জন, সহসাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে ২১ জনের নাম রয়েছে। 

ভিপি পদপ্রার্থী হিসেবে তালিকায় রয়েছেন- মো. শেখ সাদী হাসান (বাংলা বিভাগ), আরিফুল ইসলাম (রসায়ন বিভাগ), হামিদুল্লাহ সালমান (ইংরেজি বিভাগ), রাব্বি হোসেন (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ), আরিফুজ্জামান (মার্কেটিং বিভাগ), আব্দুর রশিদ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ), সোহানুর রহামান (সরকার ও রাজনীতি বিভাগ), আরিফ উল্লাহ (ফার্মেসি বিভাগ), মো. নাঈম খন্দকার (নৃবিজ্ঞান বিভাগ), অমর্ত্য রায় জন (প্রত্নতত্ত্ব), মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন (বায়োটেকনোলজি বিভাগ), মো. সুয়াইব হাসান (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ), মো. সাফায়েত মীর (গণিত বিভাগ), মো. রাব্বি হোসেন (সরকার ও রাজনীতি), মো. মামুন মিয়া (ইংরেজি), মো. আব্দুল মান্নান (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ), জাকিরুল ইসলাম (রসায়ন বিভাগ), মো. মাহফুজুল ইসলাম (পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ), মো. রাসেল আকন্দ (দর্শন বিভাগ) ও শরীফ মুহাম্মদ (দর্শন বিভাগ)।

এ ছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ১৩ জন, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সম্পাদক পদে ১৩ জন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে নয় জন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নয় জন, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১১ জন, নাট্য সম্পাদক পদে সাত জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে পাঁচ জন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (নারী) পদে ছয় জন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) পদে ছয় জন, তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে ১৪ জন, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক পদে ১৪ জন, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে পাঁচ জন, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (পুরুষ) পদে নয় জন, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক পদে ১২ জন, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে সাত জন প্রার্থী হয়েছেন।

কার্যকরী সদস্য পদে ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত তিনটি পদের বিপরীতে ১৭ জন এবং কার্যকরী সদস্য পদে ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত তিনটি পদের বিপরীতে ৩২ জন প্রার্থী হয়েছেন।

প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, জাকসু নির্বাচনের জন্য যে ২৭৬টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ২০টি বাতিল হয়েছে। যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে, তাদের কারও কারও পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, ফলে তারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। এর বাইরে মনোনয়নপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ বেশ কিছু ভ্রান্ত তথ্যের জন্য কয়েকজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে, তাদের যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত বৃহস্পতিবার ছিল জাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ দিন। ওই দিন নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয় জাকসুর ২৫টি পদের নির্বাচনের জন্য ২৭৩টি মনোনয়নপত্র জমা দেন শিক্ষার্থীরা।

জাকসুর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২৭ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্রার্থিতা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি শেষে বিকাল ৪টায় রায় ঘোষণা করা হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট বিকাল ৪টা পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৯ আগস্ট বিকাল ৪টায়। ২৯ আগস্ট বিকাল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচার চালাতে পারবেন। ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে।

