মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
এস এম ফরহাদের বিরুদ্ধে রিটকারী নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি

হুমকিদাতার শাস্তি নিশ্চিতের দাবি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের

ঢাবি প্রতিনিধি
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২০আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২০
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থীতা যাচাই করতে হাইকোর্টে রিট করে বাম জোট সমর্থিত অপরাজেয় একাত্তর অদম্য ২৪ প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম। 

রিটকারী এই নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী আলী হুসেন। হুমকিদাতা এই শিক্ষার্থীর বিচার নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। পাশাপাশি ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ১৩টি দাবি জানিয়েছে প্ল্যাটফর্মটি।

মঙ্গলবার (২ অক্টোবর) সাড়ে ১১টায় মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্যরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহমিনা আক্তার ও মোশাহিদা সুলতানা। 

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘হাইকোর্টে একজন প্রার্থীর রিটের বিষয়কে কেন্দ্র করে, সেই নারী প্রার্থীকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থী ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে গণধর্ষণের হুমকি দিয়েছে বলে জানা গেছে। হুমকিদাতা আলী হুসেনকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।’

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, ‘কোনও বিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত শাস্তি কী, তা কোথাও উল্লেখ না থাকায় ঢালাওভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ–সংক্রান্ত তথ্য জানানো হলেও কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সংবাদ সম্মেলনডাকসু নির্বাচন
