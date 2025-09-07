X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৯আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৯
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মেঘমল্লার বসু/বাংলা ট্রিবিউন

অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা ভোট না দিলে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পোস্টেও (পদেও) জিতে আসতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

অনাবাসিক শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা যাকে খুশি তাকে ভোট দিন, তবে প্লিজ ৯ তারিখে ভোট দিতে আসুন। আপনারা ভোট দিতে এলেই গোটা ইকুয়েশন বদলে যাবে। যে সমীকরণ করা হচ্ছে তা কিছু দাঁড়াবে না। এখানে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পদেও জিতে আসতে পারবে না। আপনারা শুধু আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন। ভোটটা দিয়ে যান।’

ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘যারা আমাকে ভোট দিবেন না তারা তো দিবেনই না, তাদের নতুন করে বলার কিছুই নাই। কিন্তু অনেক মানুষ আছেন যারা আমাকে পছন্দ করেন কিন্তু এই চিন্তা করছেন, যে ব্যক্তি এখনও আমার পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি, নির্বাচিত হলে আমার কাছে আসবে তার গ্যারান্টি কী? আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি, শেষ পাঁচ দিন আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যেন শেষ মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি। কিন্তু আমার শারীরিক অক্ষমতার কারণে সেটি পারিনি। সেই ব্যর্থতার দায় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। তবে যদি মনে করেন সামনের দিনে লড়াই করে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিটি আমি ও আমার প্রার্থীরা, তাহলে বলবো আমি আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি অন্তত এই কারণে ভোট থেকে বঞ্চিত করবেন না।’

তিনি বলেন, ‘আজকে প্রচারণার শেষ দিন। এক অদ্ভুত সময়ের মধ্য দিয়ে প্রচারণা শেষ করছি। আমার এই উপস্থিতি যদি সহযোদ্ধাদের মনে একটুও প্রেরণা যোগায় তাহলে এটাই আমার প্রাপ্তি হবে।’

/এমএইচআর/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচনমেঘমল্লার বসু
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনশেষ মুহূর্তে প্রার্থী ও সমর্থকদের ব্যস্ত প্রচারণা, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি
ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণায় বিধি লঙ্ঘনের ‘প্রতিযোগিতা’
ডাকসু নির্বাচনে অনিয়মের শঙ্কা শিক্ষক নেটওয়ার্কের, সতর্কতামূলক ১০ দাবি
সর্বশেষ খবর
জাপানের কাছে হেরে পাকিস্তানের সামনে বাংলাদেশ
জাপানের কাছে হেরে পাকিস্তানের সামনে বাংলাদেশ
বাসায় চিকেন সালামি বানানোর সহজ রেসিপি
বাসায় চিকেন সালামি বানানোর সহজ রেসিপি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষের পর থমথমে পরিস্থিতি, টহলে সেনাবাহিনী
হাটহাজারীতে সংঘর্ষের পর থমথমে পরিস্থিতি, টহলে সেনাবাহিনী
১১ মামলায় আত্মসমর্পণের পর কারাগারে যুবদল নেতা ইসহাক
১১ মামলায় আত্মসমর্পণের পর কারাগারে যুবদল নেতা ইসহাক
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media