অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু

অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা ভোট না দিলে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পোস্টেও (পদেও) জিতে আসতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
অনাবাসিক শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা যাকে খুশি তাকে ভোট দিন, তবে প্লিজ ৯ তারিখে ভোট দিতে আসুন। আপনারা ভোট দিতে এলেই গোটা ইকুয়েশন বদলে যাবে। যে সমীকরণ করা হচ্ছে তা কিছু দাঁড়াবে না। এখানে স্বাধীনতাবিরোধীরা একটা পদেও জিতে আসতে পারবে না। আপনারা শুধু আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করুন। ভোটটা দিয়ে যান।’
ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘যারা আমাকে ভোট দিবেন না তারা তো দিবেনই না, তাদের নতুন করে বলার কিছুই নাই। কিন্তু অনেক মানুষ আছেন যারা আমাকে পছন্দ করেন কিন্তু এই চিন্তা করছেন, যে ব্যক্তি এখনও আমার পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি, নির্বাচিত হলে আমার কাছে আসবে তার গ্যারান্টি কী? আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি, শেষ পাঁচ দিন আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যেন শেষ মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি। কিন্তু আমার শারীরিক অক্ষমতার কারণে সেটি পারিনি। সেই ব্যর্থতার দায় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। তবে যদি মনে করেন সামনের দিনে লড়াই করে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিটি আমি ও আমার প্রার্থীরা, তাহলে বলবো আমি আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি অন্তত এই কারণে ভোট থেকে বঞ্চিত করবেন না।’
তিনি বলেন, ‘আজকে প্রচারণার শেষ দিন। এক অদ্ভুত সময়ের মধ্য দিয়ে প্রচারণা শেষ করছি। আমার এই উপস্থিতি যদি সহযোদ্ধাদের মনে একটুও প্রেরণা যোগায় তাহলে এটাই আমার প্রাপ্তি হবে।’