X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাকসু নির্বাচন: ভোটের জন্য প্রস্তুত কেন্দ্রগুলো, নেই কোনও শঙ্কা

জাবি প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৩আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩১
ভোটের জন্য প্রস্তুত কেন্দ্রগুলো

দীর্ঘ ৩৩ বছর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচনি প্রচারণা শেষ হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি হল সংসদেরও নির্বাচন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, নির্বাচন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সব মহলে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এই নির্বাচনে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। ফলে কোনও ধরনের শঙ্কা কিংবা ঝুঁকি নেই।

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবার জাকসুর ২৫টি পদে লড়ছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। নির্বাচনের মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯ জন। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে জাকসু কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা সবার।

প্রচারণা শেষ

গত ২৮ আগস্ট বিকাল ৪টা থেকে জাকসু নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়েছিল। মঙ্গলবার রাত ১২টায় প্রচারণা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। এরপর কোনও প্রার্থী প্রচারণা চালালে তা আচরণবিধির লঙ্ঘন হবে।

২১টি কেন্দ্রের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরা

ওএমআর ব্যালট পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। ২১টি ভোটকেন্দ্রে বুথ থাকবে ২২৪টি। ২১ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৬৭ জন পোলিং কর্মকর্তা ও ৬৭ জন সহকারী পোলিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের এক হাজার ২০০ সদস্য মোতায়েন থাকবে। তাদের অধিকাংশই ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করবেন। পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোতে আনসার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। কেন্দ্রের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে প্রায় ৮০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে এসব সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে কেন্দ্রের পরিবেশ নজরদারি করা হবে। জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি টিম, প্রক্টরিয়াল বডি ও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা পুরো ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালন করবেন। দুজন ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্বে থাকবেন। জাকসুর জন্য তিন পৃষ্ঠার এবং দুটি হলের জন্য দুই পৃষ্ঠার এবং বাকি হলগুলোর জন্য এক পাতার ব্যালট পেপার ছাপানো হয়েছে।

ভোটের সময়

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রতিটি কেন্দ্রে জাকসু এবং হল সংসদে শিক্ষার্থীদের ভোট গ্রহণ চলবে। এরপর গণনা শুরু হবে। এতে তিন থেকে চার ঘণ্টা লাগবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচ, যেকোনো ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, পানির বোতল ও তরল জাতীয় কোনও পদার্থ নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

জাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানিয়েছেন, সংবাদ সংগ্রহকারী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীদের সামনে ১১ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ব্যালট বাক্স দেখিয়ে সিলগালা করা হবে। সেজন্য কেন্দ্রগুলোতে গণমাধ্যমকর্মীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে এবং আনসার বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

বুধবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, ক্যাম্পাস এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছেন। এ সময় একাধিক প্রার্থীকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু শহর থেকে বাইরে, আশপাশে গ্রাম জনপদ রয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য পুলিশের পাশাপাশি আমরা সেনাবাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে চাইবো। সেই লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর কাছে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করা হয়েছে। তবে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। কোনও শঙ্কা আমরা দেখছি না। গণমাধ্যম কিংবা গোয়েন্দা সংস্থা থেকেও আমরা ঝুঁকিপূর্ণ কোনও তথ্য পাইনি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে।’

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) আরাফাত ইসলাম বলেছেন, ‘জাকসু নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু রাখতে পুলিশের পক্ষ থেকে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাদা পোশাক ও ইউনিফর্মে প্রায় দুই হাজার পুলিশ সদস্য কাজ করবেন।’

/এএম/
বিষয়:
নির্বাচনভোটজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
সম্পর্কিত
৩৩ বছর পর আগামীকাল জাকসু নির্বাচন
কোন কেন্দ্রে কত ভোট পড়লো
জাকসু নির্বাচনে অমর্ত্য রায়ের অংশগ্রহণ আটকে গেলো, ভোট হতে বাধা নেই
সর্বশেষ খবর
শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও কর ফাঁকির প্রমাণ মিলেছে
শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও কর ফাঁকির প্রমাণ মিলেছে
ব্যবসায়ীদের নামে মিথ্যা মামলা হলেও শাস্তি পায় না এনবিআর কর্মকর্তারা
ব্যবসায়ী ও শিল্প সংগঠনের নেতারাব্যবসায়ীদের নামে মিথ্যা মামলা হলেও শাস্তি পায় না এনবিআর কর্মকর্তারা
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানা চাকরি থেকে বরখাস্ত
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানা চাকরি থেকে বরখাস্ত
সর্বাধিক পঠিত
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
ফেসবুক পোস্টডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media