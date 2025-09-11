X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
জাকসু নির্বাচনে শিবিরের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫২আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫২
নিয়ম ভেঙে ভোটকেন্দ্রে লিফলেট বিতরণের অভিযোগ শিবিরের বিরুদ্ধে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে জাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রদল ও বাগছাস সমর্থিত প্রার্থীরা। এছাড়াও আচরণবিধি লঙ্ঘন করে শিবিরের সমর্থকরা বিভিন্ন হলে শিক্ষার্থীদেরকে ব্যালট পেপার দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন একাধিক প্রার্থী।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) জাকসু নির্বাচন চলাকালে এসব অভিযোগ করা হয়। অভিযোগকারী কবি নজরুল হল ছাত্রদল নেতার দাবি, ভোর ৬টার কিছু পর গেস্টরুমে যাওয়ার কথা বলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে প্রবেশ করেন শিবির সভাপতি মুহিবুর রহমান। এরপর হলের ভেতরে একটি কক্ষে প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান করে তিনি বের হয়ে আসেন।

এদিকে সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক প্রার্থী মতিউর রহমান বলেন, ‘২১ নং হলে আমরা কেন্দ্রের একেবারে দরজায় একজনকে শিবিরের লিফলেটসহ পাই। বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে তাদের অন্য একজন তার হাত থেকে লিফলেট নিয়ে পালিয়ে যান। ভিডিওতে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বোরহান স্যারের সামনে প্রতিবাদ করলে তারা মব সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এরপরও অনলাইনে নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে এরা প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে যাচ্ছে।’

বাগছাস সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী তৌহিদ সিয়াম বলেন, ‘শিবির সমর্থক ও প্যানেলের লোকজন বেশ কিছু হলে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন। শিবির সমর্থিত রবীন্দ্রনাথ হলের তথ্য ও গ্রন্থাগার সম্পাদক প্রার্থী রাশেদুল ইসলাম লিখন এবং জাকসুর শিক্ষা ও গবেষণা প্রার্থী আবু উবায়দা ওসামাকে আমরা পেয়েছি প্রচারণাপত্র বিলি অবস্থায়। এছাড়া আমরা বেশকিছু হলে হাতে নাতে পোস্টার, হ্যান্ডবিলসহ ধরেছি। নির্বাচন কমিশনে আমরা লিখিত অভিযোগ দেবো।’

এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘যে আচরণবিধি লঙঘন করবে আমরা সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। সে যে দলেরই হোক না কেন।’

অভিযোগের ব্যাপারে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফ উল্লাহ বলেন, ‘আমরা শুধুমাত্র ২১ নম্বর হলে এটা বিতরণ করেছি। আমরা প্রভোস্ট স্যারের অনুমতি নিয়ে করেছি, তবে যখন অভিযোগ এসেছে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।’

উল্লেখ্য, ৩৩ বছর পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবিরজাকসু
