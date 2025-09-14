রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র সহ-সভাপতি (ভিপি) পদ থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।
তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঘোষিত প্যানেলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে স্বতন্ত্র ভিপি পদ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে, সিনেটে (স্বতন্ত্র) ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমার প্রার্থিতা থাকবে।
ছাত্রদলের প্যানেলে না রাখা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মিঠু বলেন, আমি ছাত্রদলের একটি সাংগঠনিক দায়িত্বে রয়েছি। ছাত্রদল মনে করেছে আমি সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করবো, তাই আমাকে প্যানেলে রাখেনি। তবে, কোনও চাপের কারণে আমি মনোনয়ন প্রত্যাহার করিনি।
এর আগে, গত ৭ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচনের পূর্ণ প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান। সেদিনই সংগঠনের সিদ্ধান্তের বাইরে স্বতন্ত্র ভিপি ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি পতে মনোনয়ন জমা দেন শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু।