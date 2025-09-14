X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা

রাবি প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:০৮আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:০৮
সংবাদ সম্মেলন করেন মাহমুদুল হাসান মিঠু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র সহ-সভাপতি (ভিপি) পদ থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু। 

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।

তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঘোষিত প্যানেলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে স্বতন্ত্র ভিপি পদ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে, সিনেটে (স্বতন্ত্র) ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমার প্রার্থিতা থাকবে।

ছাত্রদলের প্যানেলে না রাখা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মিঠু বলেন, আমি ছাত্রদলের একটি সাংগঠনিক দায়িত্বে রয়েছি। ছাত্রদল মনে করেছে আমি সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করবো, তাই আমাকে প্যানেলে রাখেনি। তবে, কোনও চাপের কারণে আমি মনোনয়ন প্রত্যাহার করিনি।

এর আগে, গত ৭ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচনের পূর্ণ প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান। সেদিনই সংগঠনের সিদ্ধান্তের বাইরে স্বতন্ত্র ভিপি ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি পতে মনোনয়ন জমা দেন শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু।

/এএম/এমকেএইচ/
বিষয়:
নির্বাচনরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলরাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
জাকসুর ভোট গণনা বর্জন করেছেন এক রিটার্নিং কর্মকর্তা
জাকসুতে কেন ৫ প্যানেলের ভোট বর্জন, নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হলো
সর্বশেষ খবর
ডাকসু ও জাকসুতে শিবিরের আধিপত্য, কোনদিকে জুলাইয়ের নেতৃত্ব?
ডাকসু ও জাকসুতে শিবিরের আধিপত্য, কোনদিকে জুলাইয়ের নেতৃত্ব?
বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে সংস্কৃতি উপদেষ্টার শোক
বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে সংস্কৃতি উপদেষ্টার শোক
বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
রফতানি-রেমিট্যান্স ভরসায় কতদূর যাবে অর্থনীতি?
বিনিয়োগে স্থবিরতারফতানি-রেমিট্যান্স ভরসায় কতদূর যাবে অর্থনীতি?
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media