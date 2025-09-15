X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে গণভোটের আয়োজন

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২
ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে এই গণভোটের আয়োজন করা হয় 

ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে গণভোটের আয়োজন করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা কলেজ শাখা।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে এই গণভোটের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমানের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শাখা সভাপতি নাহিয়ান রেহমান রাহাত এবং বক্তব্য রাখেন অর্থ সম্পাদক নাহিয়ান শাবাব। 

নেতারা বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাসের আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেছে। গণতান্ত্রিক ও সন্ত্রাস-দখলতারত্বমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত করতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিকল্প নেই। ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে আমরা গণভোটের আয়োজন করছি। গণভোটের মাধ্যমে ছাত্র সংসদের দাবিতে আরও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।’

সবশেষে নেতারা গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস বিনির্মাণ ও শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর জোরদার করতে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা কলেজ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত গণভোটে শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। 

বিষয়:
ভোটঢাকা কলেজ
