সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
জবি ছাত্রদল নেতা খুন, ঢাবিতে বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১৫আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১৫
টিএসসিতে ঢাবি শাখা ছাত্রদলের বিক্ষোভ (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য জুবায়েদ হোসেনকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা ছাত্রদল।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে টিএসসি থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিএসসির ডাস চত্বরে এসে মিছিলটি শেষ হয়।

মিছিল শেষে ঢাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে ছাত্রদলের ওপর পরিকল্পিতভাবে হত্যার ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মেধাবী ছাত্রদল কর্মীরা একের পর এক খুনের শিকার হচ্ছেন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানসহ সংগঠনের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। 

এর আগে, এদিন বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীর আরমানিটোলা-মাহুতটুলি বংশাল এলাকার নূরবক্স রোডের একটি ভবন থেকে জুবায়েদ হোসেনের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ভবনে তার টিউশনের বাসা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিক্ষোভছাত্রদল
