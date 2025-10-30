X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ঢাবি শিক্ষার্থী বহিষ্কার

ঢাবি প্রতিনিধি
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৮আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল (ফাইল ছবি)

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এক শিক্ষার্থীকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একই ঘটনায় আরও দুই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাবির প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ।

বহিষ্কৃত আবরার ফাইয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২১–২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। অন্য দুই অভিযুক্ত শিক্ষার্থী হলেন- মেহতাজুর রহমান ও তাসনিয়া ইসলাম। তারা দুজনেই আইবিএর বিবিএ–৩০ ব্যাচের শিক্ষার্থী।

প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদের সই করা এক চিঠিতে বুধবার আবরার ফাইয়াজকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।

এছাড়া আরও একজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার নতুন অভিযোগ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস।

এ বিষয়ে প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, “পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে সনাতন ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ এসেছে। এ বিষয়টিও তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থী
কুমিল্লায় সৎ মাকে কুপিয়ে হত্যা
সর্বোচ্চ মূল বেতন দেড় লাখ, সর্বনিম্ন ৩০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব
রাউজানে বসতঘর থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দির মৃত্যু
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
