ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ঢাবি শিক্ষার্থী বহিষ্কার

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এক শিক্ষার্থীকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একই ঘটনায় আরও দুই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাবির প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ।
বহিষ্কৃত আবরার ফাইয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২১–২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। অন্য দুই অভিযুক্ত শিক্ষার্থী হলেন- মেহতাজুর রহমান ও তাসনিয়া ইসলাম। তারা দুজনেই আইবিএর বিবিএ–৩০ ব্যাচের শিক্ষার্থী।
প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদের সই করা এক চিঠিতে বুধবার আবরার ফাইয়াজকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
এছাড়া আরও একজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার নতুন অভিযোগ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস।
এ বিষয়ে প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, “পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে সনাতন ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ এসেছে। এ বিষয়টিও তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”