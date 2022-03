বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন ৩০ মার্চ

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে পঞ্চম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন আগামী ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করবেন। অপর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানরাও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এতে অংশগ্রহণ করবেন। বুধবার (২৩ মার্চ) এক সংবাদ সম্মেলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ কথা জানান।

এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বিমসটেকের আওতায় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ; মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল কার্যকর করা; যোগাযোগ মহাপরিকল্পনা অনুমোদন; বিদ্যুৎ গ্রিড সংযুক্ত করা; জ্বালানি সহযোগিতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন; কৃষি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং এসব বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে প্রস্তাবনা আছে। উপরন্তু, বিমসটেক নেতাদের উপস্থিতিতে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জিত অভূতপূর্ব উন্নয়নের সার্বিক চিত্র তুলে ধরারও সুযোগ সৃষ্টি হবে।’

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের মাধ্যমে বিমসটেক অঞ্চলে দারিদ্র, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত, কোভিড-১৯ পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে যৌথ কৌশল নির্ধারণ এবং আঞ্চলিক সন্ত্রাস ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনসহ নানা সমস্যাকে যৌথ সমস্যাবলি নিয়ে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনপূর্বক আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর মোকাবিলা করার আহ্বান জানাবেন বলে মোমেন জানান।

এ শীর্ষ সম্মেলনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল নেতাদের দ্বারা গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রস্তাবনা রয়েছে। এগুলো হলো:

(ক) BIMSTEC Charter;

(খ) BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters;

(গ) Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility (TTF) in Colombo, Sri Lanka এবং

(ঘ) Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Cooperation between Diplomatic Academies/Training Institutions of BIMSTEC Member States ।

এছাড়া, আরও দুটি দলিল নেতাদের দ্বারা গৃহীত হওয়ার প্রস্তাবনা রয়েছে। তা হলো: Rationalization and reorganization of Sectors and Sub-sectors of BIMSTEC এবং BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity।

সম্মেলন শেষে বিমসটেক রাষ্ট্র/সরকারপ্রধানরা শীর্ষ সম্মেলনের যৌথ ঘোষণা (Summit Declaration) জারি করবেন। এ আনুষ্ঠানিকতার পর বিমসটেকের সভাপতির দায়িত্ব শ্রীলঙ্কা হতে থাইল্যান্ডের কাছে ন্যস্ত করা হবে।