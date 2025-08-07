X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
উপদেষ্টা পরিষদের শুভেচ্ছা পেলেন বশিরউদ্দিন ও ফারুকী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৮আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৮
শেখ বশির উদ্দিন ও স্তফা সরয়ার ফারুকী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আলোচনা এবং জুলাই আয়োজন বিষয়ে শুভেচ্ছা পেয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুটি শুভেচ্ছা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। কারণ তিনি সফলভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আলোচনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। সত্যিকার অর্থে আমাদের যারা প্রতিযোগী আছে, তাদের থেকে আমরা একই বা ভালো অবস্থানে আছি।

শফিকুল আলম বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তিনি জুলাইয়ের ৩৬ দিনের পুরো অনুষ্ঠানমালা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটি একদম সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ করে ৫ আগস্টের আয়োজনে লাখ লাখ জনতা উপস্থিত ছিল মানিক মিয়া এভিনিউতে।

/এসও/আরকে/
বিষয়:
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
