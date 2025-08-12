নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত: প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘আমরা অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করেছি, প্রতিষ্ঠানগুলো সচল করেছি। এখন আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। নতুন সরকার গঠনের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করা হবে, যাতে দেশ একটা স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে থাকে।’
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় সে দেশের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এক বছর আগে জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমরা যখন সরকারের দায়িত্ব নিই, তখন কীভাবে কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই সময়ে আমার বন্ধু আনোয়ার ইব্রাহিম আমাদের সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে। প্রয়োজনে যখন বন্ধুকে পাশে পাওয়া যায়, এটি অত্যন্ত আনন্দের। আমরা সহায়তা পেয়েছি এবং নিশ্চিত করেছি যেন বাংলাদেশ সঠিক পথে যায়।’
তিনি বলেন, ‘আমরা মালয়েশিয়ার সহায়তা কামনা করি, আমাদের জন্য রোহিঙ্গা একটা বড় সমস্যা। আমরা মালয়েশিয়ার কাছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সহায়তা চেয়েছি, যাতে আমাদের যা যা প্রয়োজন সবই পাই। মালয়েশিয়া আমাদের ভালো বন্ধু, আমরা তাদের বিনিয়োগ আশা করছি। এটা নিয়ে আমরা আলাপ করেছি, তাদের জানিয়েছি যে আমরা ব্যবসার জন্য প্রস্তুত আছি। বাংলাদেশে অনেক সুযোগ আছে, একটি বড় মানবসম্পদ আছে, প্রযুক্তি আছে, যাতে তারা তাদের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন করে সারা বিশ্বে বিক্রি করতে পারে।’
মালয়েশিয়াকে আমরা ‘সেকেন্ড হোম’ হিসেবে বিবেচনা করি উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘অনেক দিক দিয়েই আমরা খুব ঘনিষ্ঠ অনুভব করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি বহু বছর ধরে মালয়েশিয়ার সঙ্গে কাজ করছি, আসা-যাওয়া করছি। এটি আমাকে মানুষের অনেক কাছে নিয়ে গেছে। আজ আরও অনেক কারণে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছি। এখানে অনেক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছে। তাদের আয় বাংলাদেশের উপকারে আসছে এবং তাদের জীবন টেকসই করছে। তাদের এখানে পরিবারের সদস্য হিসেবে দেখা হয়, বাইরে থেকে আসা কোনও কর্মী হিসেবে নয়। কর্মীরা এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করেন। আমি মালয়েশিয়াকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের লোকদের এভাবে রাখার জন্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি আশা করি এই সুযোগ আরও প্রশস্ত হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি এখানে আসতে পারেন। কর্মীরা এখান থেকে শিখেন এবং দেশে গিয়ে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা মালয়েশিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ।’