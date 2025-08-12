পাঁচ সংস্কার কমিশনের মেয়াদ শেষ, সুপারিশের জন্য ধন্যবাদ দিলো সরকার

পাঁচটি সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম শেষে ধন্যবাদ জানিয়েছে সরকার। এর মধ্যে চারটি সংস্কার কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ৩০ এপ্রিল এবং একটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩১ মে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।
গত ৩০ এপ্রিল কার্যক্রম শেষ হওয়া ৪ সংস্কার কমিশনগুলো হচ্ছে– শ্রম সংস্কার কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এবং স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন। এছাড়া নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ৩১ মে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদানের মহান দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করায় সরকার কমিশনগুলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।
প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৮ নভেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে গঠন করা হয় শ্রম সংস্কার কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন।
এরপর শ্রম সংস্কার কমিশন গত ২১ এপ্রিল তাদের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন প্রাথমিক প্রতিবেদন গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জমা দেয় এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় ২০ এপ্রিল। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গত ২২ মার্চ প্রধান উপদেষ্টার কাছে সুপারিশগুলো প্রতিবেদন আকারে হস্তান্তর করে। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন গত ৫ মে তাদের প্রতিবেদন হস্তান্তর করে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গত ১৯ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টার কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়।