X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইউনিভার্সিটি কেবাংসানের সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন ড. ইউনূস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৭আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৭
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে সম্মাননা ডিগ্রি তুলে দেন ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়ার চ্যান্সেলর তুয়াঙ্কু মুহরিজ ইবনে আলমারহুম তুয়ানকু মুনাওইর

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে সামাজিক ব্যবসায় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি কেবাংসান। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই ডিগ্রি প্রধান উপদেষ্টার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে সম্মাননা ডিগ্রি তুলে দেন ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়ার চ্যান্সেলর তুয়াঙ্কু মুহরিজ ইবনে আলমারহুম তুয়ানকু মুনাওইর।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়ায় আসতে পারা সত্যিই সম্মানের। এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকতে পেরে আমি গর্বিত। এই সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রাওয়া অনেক বড় সৌভাগ্যের। আমি এটা শুধু নিজের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে গ্রহণ করছি; যাদের সাহস, শক্তি ও আশা আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এই স্বীকৃতি আমাদের তরুণদের স্বপ্ন পূরণে কাজ করার আমার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। গত বছর তাদের অনেকেই বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শত শত ছাত্র ও তরুণ একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে– এমন একটি ভবিষ্যত যেখানে প্রত্যেকে ভয়ভীতি, বৈষম্য এবং অবিচার থেকে মুক্ত মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আজ আপনারা আমাকে যে পুরস্কার দিচ্ছেন তা ব্যক্তিগত সম্মানের চেয়েও বেশি কিছু। আমি একে বাংলাদেশের জনগণের, বিশেষ করে লাখ লাখ নারী ও তরুণ উদ্যোক্তার শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার স্বীকৃতি হিসেবে দেখছি।

/এসও/আরকে/
বিষয়:
মালয়েশিয়াড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
জনগণকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধান উপদেষ্টা
হালাল শিল্পপার্ক স্থাপনে মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ
প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
রাশিয়াকে ডনবাস অঞ্চল দেবে না ইউক্রেন: জেলেনস্কি
রাশিয়াকে ডনবাস অঞ্চল দেবে না ইউক্রেন: জেলেনস্কি
জনগণকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধান উপদেষ্টা
জনগণকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধান উপদেষ্টা
রাজধানীতে সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
রাজধানীতে সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
হালাল শিল্পপার্ক স্থাপনে মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ
হালাল শিল্পপার্ক স্থাপনে মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media