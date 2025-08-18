কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 

কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি চাকরি আইন অনুযায়ী অবসরে পাঠানো হয়েছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অবসরের পর তিনি সরকারি চাকরি আইন ২০১৮-এর ৪৭ ধারা এবং জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ১০(২) মোতাবেক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এক বছরের অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) ভোগ করবেন। একই সঙ্গে তার অনুকূলে ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ছুটি নগদায়ন (লাম্পগ্র্যান্ট) হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ প্রজ্ঞাপনে সই করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সহকারী সচিব মো. জাকির হোসেন।
অবসরের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনালসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।