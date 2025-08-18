প্রকৃতির প্রতি সদয় না হলে মাছও কপাল থেকে চলে যাবে: প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, প্রকৃতি আমাদের শুধু দিয়ে যাচ্ছে, আমরা শুধু ধরে আনছি। তার প্রতি সদয় হওয়ার চিন্তা আমাদের মাথায় আসে না। যেই প্রকৃতি আমাদের কাছে এনে দিলো, তার প্রতি সদয় হওয়ার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এটি আমার কাছে মনে হয়— সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। না হলে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাছও আমাদের কপাল থেকে চলে যাবে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে এ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, মৎস্যচাষী, উদ্যোক্তা ও গবেষকরা অংশ নেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মাছ আমরা সবাই খেতে ভালোবাসি। একটা প্রিয় খাদ্য। যারা এই খাদ্য উৎপাদনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন, তাদের কথা আমরা স্মরণে রাখি না। আমরা শুধু মাছটা টাটকা কিনা, দামে সস্তা কিনা – এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকি। যারা এর পেছনে আছেন , তাদেরকে আমরা পদক দিয়ে সম্মানিত করেছি। এই দিনের পরে আবার সবাই ভুলে যাবো, মাছের দিকে মনোযোগ দেবো। যারা মাছ উৎপাদন করে আমাদের কাছে নিয়ে আসলেন, তাদের কথা আমাদের মনে থাকবে না। আজকের দিনটা তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য।
তিনি বলেন, মাছ আমাদের জন্য প্রকৃতির একটা উপহার। এটার জন্য আমরা কোনও কারখানা বানাই নাই, আল্লাহর দান আমরা ধরে নিয়ে আসি। প্রকৃতির প্রতি আমাদের সদয় হওয়ার তো কথাই ওঠে না। তার প্রতি আমরা অত্যন্ত নির্মম, নির্দয়।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দুনিয়ার যা কিছু আছে আমরা সবকিছু পানির থেকে নিয়ে নিচ্ছি। আমরা নদী শাসনের কথা বলি, এটা কথার কথা বলি হয়তো। নদী পালনের কথা বলি না। শাসনের নামে তার প্রতি যত নির্দয় হওয়ার কাজ, তা করি। আমরা পানিতে বর্জ্য দিচ্ছি, এই বর্জ্য যে বিষ হয়ে আমাদের কাছে ফেরত আসছে, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি না। বর্জ্য ছাড়াও শরীরের যত রকমের অনিষ্ট করার জিনিস আছে, সব পানির মধ্যে ঢালছি আমরা। সেই পানি আগামী দিন থাকবে কী থাকবে না সেটারও পরোয়া করছি না। কাজেই মৎস্য সপ্তাহের সঙ্গে আমরা পানির কথা না ভুলি।