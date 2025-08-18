X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রকৃতির প্রতি সদয় না হলে মাছও কপাল থেকে চলে যাবে: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৮আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৮
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, প্রকৃতি আমাদের শুধু দিয়ে যাচ্ছে, আমরা শুধু ধরে আনছি। তার প্রতি সদয় হওয়ার চিন্তা আমাদের মাথায় আসে না। যেই প্রকৃতি আমাদের কাছে এনে দিলো, তার প্রতি সদয় হওয়ার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এটি আমার কাছে মনে হয়— সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। না হলে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাছও আমাদের কপাল থেকে চলে যাবে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে এ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, মৎস্যচাষী, উদ্যোক্তা ও গবেষকরা অংশ নেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মাছ আমরা সবাই খেতে ভালোবাসি। একটা প্রিয় খাদ্য। যারা এই খাদ্য উৎপাদনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন, তাদের কথা আমরা স্মরণে রাখি না। আমরা শুধু মাছটা টাটকা কিনা, দামে সস্তা কিনা – এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকি। যারা এর পেছনে আছেন , তাদেরকে আমরা পদক দিয়ে সম্মানিত করেছি। এই দিনের পরে আবার সবাই ভুলে যাবো, মাছের দিকে মনোযোগ দেবো। যারা মাছ উৎপাদন করে আমাদের কাছে নিয়ে আসলেন, তাদের কথা আমাদের মনে থাকবে না। আজকের দিনটা তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, মাছ আমাদের জন্য প্রকৃতির একটা উপহার। এটার জন্য আমরা কোনও কারখানা বানাই নাই, আল্লাহর দান আমরা ধরে নিয়ে আসি। প্রকৃতির প্রতি আমাদের সদয় হওয়ার তো কথাই ওঠে না। তার প্রতি আমরা অত্যন্ত নির্মম, নির্দয়।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দুনিয়ার যা কিছু আছে আমরা সবকিছু পানির থেকে নিয়ে নিচ্ছি। আমরা নদী শাসনের কথা বলি, এটা কথার কথা বলি হয়তো। নদী পালনের কথা বলি না। শাসনের নামে তার প্রতি যত নির্দয় হওয়ার কাজ, তা করি। আমরা পানিতে বর্জ্য দিচ্ছি, এই বর্জ্য যে বিষ হয়ে আমাদের কাছে ফেরত আসছে, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি না। বর্জ্য ছাড়াও শরীরের যত রকমের অনিষ্ট করার জিনিস আছে, সব পানির মধ্যে ঢালছি আমরা। সেই পানি আগামী দিন থাকবে কী থাকবে না সেটারও পরোয়া করছি না। কাজেই মৎস্য সপ্তাহের সঙ্গে আমরা পানির কথা না ভুলি।  

 

 

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
মাছপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
সমুদ্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে: প্রধান উপদেষ্টা
প্রকৃতি ও পানির প্রতি সদয় হতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
বাংলাদেশের প্রতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে সিটি গেটে দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত, হাসপাতালে আহাজারি
চট্টগ্রামে সিটি গেটে দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত, হাসপাতালে আহাজারি
ডাকাতের হামলায় গৃহকর্তা নিহত, ৪ গরু লুট
ডাকাতের হামলায় গৃহকর্তা নিহত, ৪ গরু লুট
মারা গেছেন সুপারম্যান’-এর অভিনেতা স্ট্যাম্প
মারা গেছেন সুপারম্যান’-এর অভিনেতা স্ট্যাম্প
১২ ঘণ্টা পর চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
১২ ঘণ্টা পর চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media