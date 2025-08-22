জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে মতামত দিয়েছে ২৩টি রাজনৈতিক দল

জুলাই সনদ নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে এখন পর্যন্ত মতামত দিয়েছে ২৩টি রাজনৈতিক দল। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকালে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কমিশন।
মতামত জমা দেওয়া ২৩টি দল— বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি, খেলাফত মজলিস, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, ১২ দলীয় জোট, গণফোরাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, জাতীয় গণফ্রন্ট, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ), বাংলাদেশ লেবার পার্টি, জাকের পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি ও বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।