প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের সহায়তায় ভোটকেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের কথা ভাবছে ইসি

প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক বা শারিরীকভাবে অক্ষমদের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভোটকেন্দ্রে বিএনসিসি, স্কাউট বা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত করার কথা ভাবছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
রবিবার (৩১ আগস্ট) চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘ন্যাশনাল কনসালটেশন অন ইনক্লুসন অব পারসন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস ইন ইলেকটোরাল প্রসেস’ শীর্ষক এক কর্মসূচিতে তিনি এমন পরিকল্পনার কথা বলেন।
মো. সানাউল্লাহ বলেন, সমাজ, দেশ ও জাতি হিসেবে আমাদের অনেক বেশি করণীয় আছে। শপিং মল, রাস্তা হয় প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখা হয় না। সার্বিকভাবে পুরো সমাজেই আমরা তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারিনি। ইসি এর বাইরে নয়; এটা দুঃখজনক।
তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের অধিকার পাওয়ার কথায় আমরা কিছুটা এগিয়েছি। আমাদের অনেক পথ এগুতে হবে। মানসিকভাবে যারা আসবেন না, তাদের ছাড়া সবার ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শুধু দৃষ্টি প্রতিবন্ধি নয়, যাদের হাতটা কাঁপে, কেন্দ্রে যেতে পারেন না, কেবল প্রতিবন্ধী নয়, বয়স্কদেরও সহায়তা দেওযার বিধান আছে।
এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, প্রতিবন্ধীদের ভোটে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে বাস্তবসম্মত যা যা করা সম্ভব সব করবো। সহায়ক নিয়োগ করতে পারি কিনা, ভলানটিয়ার বিএনসিসি, স্কাউট, এটা নিয়ে আমরা ভাবছি। পাশাপাশি যৌক্তিক আলোচনা এসেছে, পরিবহন সুবিধা, এটা আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।
প্রতিবন্ধিরা ভোটকেন্দ্রের যেখানে চাইবেন সেখানেই যেন ভোট দিতে পারেন, নিচ তলা হতে পারে, আমরা সেটা পরিপত্র দিয়ে করতে পারবো।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ করলেই আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক বলি, আসলে সব মানুষ যদি অংশ না নেয় তাহলে কি করে হলো। অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সহায়ক পরিস্থিতি তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ।
এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমরা আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন তুলনামূলক ভালো করবো আশা রাখি। আমারা যেখানে নির্বাচনই ভুলে গিয়েছিলাম, সেখারে ডিজেবিলিটি পিপলদের জন্য ভাবছি, এটা ৩৬ জুলাইয়ের ফসল।
তিনি আরও বলেন, আমরা জেলখানার কয়েদি, প্রবাসী, ভাসমান মানুষের ভোটের ব্যবস্থার জন্যও ভাবছি।
কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রতিবন্ধীরা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন।