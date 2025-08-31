বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

সমসাময়িক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের অংশ হিসেবে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে বসেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
রবিবার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় প্রবেশ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল।
প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন– স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহ উদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
এর আগে বিকালে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা।