X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইন উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২০আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২০
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল (ফাইল ছবি)

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার (৩১ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকেও একই কথা বলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন নিয়ে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আছে, সব এ লক্ষকে সামনে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে সরকার। এ মুহূর্তে নির্বাচন পেছানোর কোনও সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশনকেও সেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তারা সেজন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন।’

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশে জরুরি অবস্থা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাবনার বিষয়ে কিছু জানেন না জানিয়ে ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘অনলাইনে এ নিয়ে অনেক গুজব-গুঞ্জন হচ্ছে। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।’

তিনি বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর বিচার-বিবেচনাবোধের প্রতি আস্থা আছে। এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতবিরোধ হয়েছে। পরে আবার মতবিরোধ শেষও হয়েছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অবশ্যই তাদের মধ্যে আমরা ঐক্য দেখতে পারবো।’

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘গত এক বছরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মাঝে-মধ্যেই অবনতি হয়েছে। আবার ভালো হয়েছে। গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লব পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমাজে বিভিন্ন রকম অস্থিরতা থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মাঝে-মধ্যেই অবনতি হয়। এটি যতই দুঃখজনক ও হতাশাজনক হোক, সেটিকে অস্বাভাবিক মনে করি না। এ রকম পরিস্থিতি আগেও ট্যাকেল করা হয়েছে। পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। সামনেও আবার ভালো হবে।’

/জেইউ/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচনআসিফ নজরুল
সম্পর্কিত
রাকসু নির্বাচনে ৩৮৭টি মনোনয়নপত্র বিতরণ, সময় বাড়লো আরও দুদিন
সরকার যেভাবে চাইবে, সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি: সিইসি
‘যুক্তরাষ্ট্র কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে সমর্থন করে না’
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ
রংধনু গ্রুপের মালিকের বিলাসবহুল হোটেল ও ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক
রংধনু গ্রুপের মালিকের বিলাসবহুল হোটেল ও ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক
এবার ‘ছোটদের কৃষি’
এবার ‘ছোটদের কৃষি’
ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ২ নেতা রিমান্ডে
ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ২ নেতা রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media