ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইন উপদেষ্টা

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার (৩১ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকেও একই কথা বলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন নিয়ে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আছে, সব এ লক্ষকে সামনে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে সরকার। এ মুহূর্তে নির্বাচন পেছানোর কোনও সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশনকেও সেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তারা সেজন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন।’
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
দেশে জরুরি অবস্থা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাবনার বিষয়ে কিছু জানেন না জানিয়ে ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘অনলাইনে এ নিয়ে অনেক গুজব-গুঞ্জন হচ্ছে। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।’
তিনি বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর বিচার-বিবেচনাবোধের প্রতি আস্থা আছে। এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতবিরোধ হয়েছে। পরে আবার মতবিরোধ শেষও হয়েছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অবশ্যই তাদের মধ্যে আমরা ঐক্য দেখতে পারবো।’
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘গত এক বছরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মাঝে-মধ্যেই অবনতি হয়েছে। আবার ভালো হয়েছে। গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লব পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমাজে বিভিন্ন রকম অস্থিরতা থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মাঝে-মধ্যেই অবনতি হয়। এটি যতই দুঃখজনক ও হতাশাজনক হোক, সেটিকে অস্বাভাবিক মনে করি না। এ রকম পরিস্থিতি আগেও ট্যাকেল করা হয়েছে। পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। সামনেও আবার ভালো হবে।’