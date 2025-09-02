X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৭ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৫
বিকাল ৫টায় যমুনায় এ বৈঠক শুরু হয়

সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। 

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় যমুনায় এ বৈঠক শুরু হয়।

দলগুলো হলো—আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় গণফ্রন্ট ও অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

এর আগে রবিবার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

 

/এমকে/আরআইজে/এমওএফ/
বিষয়:
ড. মুহাম্মদ ইউনূসঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
বিকালে ৭ দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
অন্তর্বর্তী সরকার কি পথ হারিয়েছে, প্রশ্ন তুললেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সর্বশেষ খবর
প্লট দুর্নীতির তিন মামলায় তৃতীয় দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ
প্লট দুর্নীতির তিন মামলায় তৃতীয় দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে জুলাই গণহত‍্যা: রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে জুলাই গণহত‍্যা: রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
রাবিতে রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে তলবের নোটিশ প্রত্যাহার
রাবিতে রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে তলবের নোটিশ প্রত্যাহার
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর: তদন্তে কমিটি গঠন
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর: তদন্তে কমিটি গঠন
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media