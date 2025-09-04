X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৫আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩০
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

কোনও ব্যক্তি মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ সংশোধন করে এই বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। এ দিন উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এই অধ্যাদেশের সংশোধন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রেস সচিব জানান, অধ্যাদেশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে নতুন বিধান ২০ সি যুক্ত করা হয়েছে। নতুন সংযোজিত ধারা অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল আইনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল হলে তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া বা বহাল থাকার অযোগ্য হবেন। একইভাবে তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদ বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক হিসেবে নির্বাচিত হওয়া বা বহাল হওয়ার যোগ্য হবেন না। এমনকি প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়ার বা চাকরি পাওয়ারও অযোগ্য হবেন।

 

মানবতাবিরোধী অপরাধ
