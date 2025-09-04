X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০২আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০২
প্রতীকী ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন করা হয়েছে। তা গেজেটে আকারে প্রকাশ করা হবে।

চূড়ান্ত সীমানার তালিকা থেকে জানা গেছে, গাজীপুরের একটি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর বাগেরহাটের কমানো হয়েছে একটি। এ ক্ষেত্রর গাজীপুরের আসন পাঁচ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ছয়টি হয়েছে। আর বাগেরহাটে চারটি থেকে একটি কমে তিনটি হয়েছে।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ এ রাখা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা এবং বিজয়নগর উপজেলার ইছাপুর, চম্পকনগর, পত্তন দক্ষিণ সিংগারবিল, পাহাড়পুর ইউনিয়ন ও হরষপুর ইউনিয়ন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিশেষায়িত কমিটি কাজ করে। তারপর ৩০০ আসনের সীমানার খসড়া ৩০ জুলাই প্রকাশ করে ইসি। সেখানে দ্বাদশ সংসদের ২৬১ আসনের সীমানা বহাল রেখে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩৯টি আসনে ছোটখাটো পরিবর্তন করে নতুন সীমানার খসড়া প্রকাশ করা হয়।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি-আপত্তি জানাতে ১০ আগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সে সময় ইসি সচিব জানিয়েছিলেন, সর্বমোট আপত্তি এবং সুপারিশ আবেদন এসেছে ১ হাজার ৮৯৩টি। ১০ আগস্ট পর্যন্ত ৩৩ জেলার ৮৪টি আসন সম্পর্কিত ১ হাজার ১৮৫টি আপত্তি এবং ৭০৮টি পরামর্শ বা সুপারিশ পাওয়া গেছে। পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দিক থেকেই মতামত এসেছে। মূলত আপত্তিটা আগে শুনে ইসি।

২৪ থেকে ২৭ আগস্ট টানা চার দিন প্রস্তাবিত নির্বাচনি এলাকার সীমানা নিয়ে দাবি-আপত্তি ও আবেদনের ওপর শুনানি শেষ করে নির্বাচন কমিশন সচিব বলেছিলেন, পর্যালোচনা করে যত দ্রুত সম্ভব চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:
নির্বাচননির্বাচন কমিশন
