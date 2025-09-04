X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীদের নির্মাণ খাতে কাজের জন্য আবেদন শুরু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১০আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩১
বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডে (বােয়েসেল)

গত বছর মালয়েশিয়া যেতে না পারা ৭ হাজার ৮৭৩ জন কর্মীকে সে দেশে নির্মাণ খাতে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডে (বােয়েসেল)।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞতিতে এ কথা জানানো হয়। তবে এই খাতে কাজের জন্য গুণতে হবে সরকারি অভিবাসন ব্যয় ১ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা। 

বিজ্ঞপ্তিতে বোয়েসেল জানায়, ২০২৪ সালের ৩১ মে অবধি ভিসার মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও ফ্লাইট জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে যারা বেসরকারিভাবে মালয়েশিয়ায় গমণ করতে পারেননি তাদের মধ্য হতে মালয়েশিয়া সরকার তালিকাভুক্ত ৭ হাজার ৮৭৩ জনকে নিমার্ণ খাতে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বোয়েসেল-এর মাধ্যমে যেতে ইচ্ছুক সবাইকে সরকার নির্ধারিত ১ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা অভিবাসন ব্যয় পরিশোধ করতে হবে। 

বোয়েসেল জানায়, আগ্রহী প্রার্থীদের নিজ রঙিন পাসপোর্ট কপি ও সিআইডিবি নির্ধারিত আবেদন ফর্মটি পূরণ করে [email protected] ইমেইলে পাঠাতে এবং প্রদত্ত গুগল ডকস ফর্মে চাহিত তথ্য পূরণ করতে হবে। ইমেইল পাঠানোর সময় সাবজেক্ট -এ প্রকাশিত তালিকাভুক্ত উল্লিখিত পাসপোর্ট নম্বর অবশ্যই দিতে হবে। সব তথ্য অবশ্যই ইংরেজিতে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সময়সীমা আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। 

বোয়েসেল আরও জানায়, অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে বিধায় সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে আবেদন সম্পন্নের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। নির্বাচিত প্রার্থীদের নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় পে-অর্ডারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। নির্ধারিত অর্থের বাহিরে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অর্থ দাবি করলে তিনি নিশ্চিত প্রতারক হিসেবে বিবেচিত হবেন। নগদ লেনদেন হতে বিরত থাকুন, প্রতারণা থেকে সাবধান। বিদেশ গমন প্রক্রিয়ায় বোয়েসেল-এর বাংলাদেশে কোনও এজেন্ট/প্রতিনিধি বা শাখা অফিস নেই।

নির্ধারিত গুগল ডকস লিংক: https://forms.gle/xDbvVAshndHYunWT6

প্রবাসীমালয়েশিয়াবোয়েসেলশ্রমিক
ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করলো ওয়াশিংটন ডিসি
নেপালে অনুশীলনে বাংলাদেশ, তবে কাবরেরার দৃষ্টি হংকং ম্যাচে
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জাতিসংঘের
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
২০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৭৪ শতাংশ ঋণের নেই কোনও জামানত
