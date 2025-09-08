৩৩ হাজার মণ্ডপে পূজা, শান্তিপূর্ণ উদযাপনের আশ্বাস স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবে সারা দেশে ৩৩ হাজার মণ্ডপে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদযাপিত হবে বলে মনে করছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাও নেই।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমা বিসর্জনের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে। ঢাকায় একটা লাইন করে প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে। কার পরে কে বিসর্জন দেবে এর ধারাবাহিকতা থাকবে। পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তায় ২৪ ঘণ্টা আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবে। এছাড়া মণ্ডপ কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে দিনে তিন জন, রাতে চার জন করে পাহারায় থাকবেন।
তিনি বলেন, এবার পূজা আয়োজন কমিটি কোনও ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। গতবার শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদযাপন করা হয়। এবার আরও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করা হবে। যারা দুস্কৃতিকারী তারা সব জায়গায় সমস্যার সৃষ্টি করতে চাইবে। এমন কিছু হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
পূজার নিরাপত্তায় বিশেষ অ্যাপসের ব্যবস্থা থাকবে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই পদ্ধতিতে কোনও ঘটনা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জানানো যাবে।