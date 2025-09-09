X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট উৎসব, সব কেন্দ্রেই লম্বা লাইন

ঢাবি প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৫আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১১
ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন

উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল আটটা থেকে একযোগে সবগুলো কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে।

ভোটগ্রহণ শুরুর মুহূর্ত থেকেই প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গেছে। বর্তমানে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে ভোট উৎসবের আমেজ। ক্যাম্পাসের নির্ধারিত ৮টি কেন্দ্রে (৮১০টি বুথ) শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন।

টিএসসি কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন রোকেয়া হলের ছাত্রীরা। সেখানে বাংলা ট্রিবিউনের প্রতিবেদকের কথা হয় কয়েকজন ভোটারের সঙ্গে। তারা দীর্ঘদিন পর উৎসবমুখর পরিবেশের ভোট দিতে পেরে উচ্ছ্বাসের কথা জানান। নিরাপত্তা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন ভোটার

এদিকে সকাল থেকেই কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনের বের হয়েছেন প্রার্থীরা। উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট দিতে সকালেই উপস্থিত হয়েছেন ভিপি পদে দুই হেভিওয়েট প্রার্থী ছাত্রদল প্যানেলের আবিদুল ইসলাম ও ছাত্রশিবির প্যানেলের আবু সাদিক কায়েম।

এদিকে ভোট দিতে এসে শতভাগ জয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামীম ও আবু বাকের মজুমদার।

আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘আনন্দদায়ক পরিবেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা আশাবাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তাদের যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নেবেন।’

উল্লেখ্য, কার্জন হল কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ও অমর একুশে হলের শিক্ষার্থীরা (৫ হাজার ৭৭ ভোট)। শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীদের জন্য (৪ হাজার ৮৫৩ ভোট)। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দিচ্ছেন রোকেয়া হলের ছাত্রীরা (৫ হাজার ৬৬৫ ভোট)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা (৪ হাজার ৭৫৫ ভোট)। স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন সিনেট ভবন কেন্দ্রে (৪ হাজার ৮৩০ ভোট)।

সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভোট দিচ্ছেন উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মাস্টারদা সূর্য সেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীমউদ্‌দীন হলের মোট ৬ হাজার ১৫৫ শিক্ষার্থী ভোট দিচ্ছেন। ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন কবি সুফিয়া কামাল হলের ৪ হাজার ৪৪৩ জন ছাত্রী। আর ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে শামসুন নাহার হলের ৪ হাজার ৯৬ জন ছাত্রী ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।

/এফআর/
