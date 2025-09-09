X
রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন

বাংলা ট্রিবিউন কমিশন
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩০
রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান

রাষ্ট্রপতির মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে এই বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করেন জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ও আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।

তার সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন— হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার, বিচারপতি ফাতেমা নজীব, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আরও উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী, ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ।

এসময় রাষ্ট্রপতি জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। সেইসঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়েও জানতে চান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

 

