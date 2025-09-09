মতপার্থক্য নিরসনে সবপক্ষ শান্তিপূর্ণ সংলাপে অংশ নেবে, আশা ঢাকার

বাংলাদেশ সরকার নেপালের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নেপালে মর্মান্তিক প্রাণহানির জন্য বাংলাদেশ গভীর শোক প্রকাশ ও নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানায় এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে।’
বাংলাদেশ আশা করে, ‘সবপক্ষ সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করবে এবং যেকোনও মতপার্থক্য নিরসনে শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক সংলাপে অংশ নেবে।’
‘নেপালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ শান্তি পুনরুদ্ধার ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নেপালের দৃঢ়চিত্ত জনগণের সক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল।’