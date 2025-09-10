নেপালের পরিস্থিতি শান্ত হলে সবাই ফিরতে পারবেন: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, নেপালে আটকে পড়া জাতীয় দলের ফুটবলারসহ সবাই নিরাপদে আছেন। পরিস্থিতি শান্ত হলেই তারা ফেরত আসতে পারবেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান তিনি।
তৌহিদ হোসেন বলেন, ঢাকা-কাঠমান্ডু রুটে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হলেই ফুটবলাররা ফিরতে পারবেন। এয়ারপোর্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না খুলছে, কিছু তো করা যাবে না। এমন নয় যে ভারতের ভেতর দিয়ে আনা যাবে, কারণ তাদের কারও তো ভারতের ভিসা নেই। কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।`
তিনি বলেন, একটা ভালো জিনিস যেটা হয়েছে, সেটা হলো—তারা (বিক্ষোভকারীরা) তাদের রাজনীতিবিদদের খুঁজতে গিয়েছিল হোটেলে, সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের ফুটবল টিমকে দেখে কিন্তু তারা সম্মানের সঙ্গে সরে গেছে।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমাদের প্রতি তাদের খারাপ কোনও ফিলিং নাই। কাজেই আমি মনে করি না যে, কোনও ক্রাইসিস হবে। আমাদের দূতাবাস তাদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখছে। আমরা আশা করি, সবাই ঠিকঠাক চলে আসতে পারবে। একটু সময় লাগবে। অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।
রাশিয়া ও ইউক্রেনের বাফার জোনে বাংলাদেশি সেনা পাঠাতে জাতিসংঘ প্রস্তাব দিলে সম্মতি দেওয়া হবে জানিয়েছে তিনি বলেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে জাতিসংঘ। আশা করি তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হবে। যুদ্ধবিরতি হলে জাতিসংঘ নিশ্চয়ই কোনও রোল নেবে। আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে শান্তিরক্ষায়, সেখানে যদি এমন কোনও পরিস্থিতি হয় আমরা তো নিশ্চয়ই অংশ নিতে চাইবো।
বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) বৈঠক নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তৌহিদ হোসেন বলেন, এ বিষয়ে কোনও হালনাগাদ তথ্য আমার কাছে নেই। আমি যখন তথ্য পাবো, তখন আপনাদের জানাতে পারবো।