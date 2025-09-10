X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালের পরিস্থিতি শান্ত হলে সবাই ফিরতে পারবেন: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫০আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫০
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, নেপালে আটকে পড়া জাতীয় দলের ফুটবলারসহ সবাই নিরাপদে আছেন। পরিস্থিতি শান্ত হলেই তারা ফেরত আসতে পারবেন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের স‌ঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান তিনি।

তৌ‌হিদ হো‌সেন ব‌লেন, ঢাকা-কাঠমান্ডু রুটে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হলেই ফুটবলাররা ফিরতে পারবেন। এয়ারপোর্ট যতক্ষণ পর্যন্ত না খুলছে, কিছু তো করা যাবে না। এমন নয় যে ভারতের ভেতর দিয়ে আনা যাবে, কারণ তাদের কারও তো ভারতের ভিসা নেই। কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।`

তি‌নি ব‌লেন, একটা ভালো জিনিস যেটা হয়েছে, সেটা হলো—তারা (বিক্ষোভকারীরা) তাদের রাজনীতিবিদদের খুঁজতে গিয়েছিল হোটেলে, সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের ফুটবল টিমকে দেখে কিন্তু তারা সম্মানের সঙ্গে সরে গেছে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ব‌লেন, আমাদের প্রতি তাদের খারাপ কোনও ফিলিং নাই। কাজেই আমি মনে করি না যে, কোনও ক্রাইসিস হবে। আমাদের দূতাবাস তাদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখছে। আমরা আশা করি, সবাই ঠিকঠাক চলে আসতে পারবে। একটু সময় লাগবে। অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের বাফার জোনে বাংলাদেশি সেনা পাঠাতে জাতিসংঘ প্রস্তাব দিলে সম্মতি দেওয়া হবে জানিয়েছে তিনি বলেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে জাতিসংঘ। আশা করি তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হবে। যুদ্ধবিরতি হলে জাতিসংঘ নিশ্চয়ই কোনও রোল নেবে। আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে শান্তিরক্ষায়, সেখানে যদি এমন কোনও পরিস্থিতি হয় আমরা তো নিশ্চয়ই অংশ নিতে চাইবো।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) বৈঠক নি‌য়ে এক প্রশ্নের জবা‌বে তৌহিদ হোসেন বলেন, এ বিষয়ে কোনও হালনাগাদ তথ্য আমার কাছে নেই। আমি যখন তথ্য পাবো, তখন আপনাদের জানাতে পারবো।

/এসও/এমকেএইচ/
বিষয়:
মো. তৌহিদ হোসেননেপালবাংলাদেশ ফুটবলপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
কে হচ্ছেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান: বালান না সুশীলা কার্কি?
‘প্রস্তাব পেলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের বাফার জোনে সেনা পাঠাবে বাংলাদেশ’
সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগনেপালের জেন-জিদের প্রতিনিধি সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি
সর্বশেষ খবর
জাকসু নির্বাচন: ভোটের জন্য প্রস্তুত কেন্দ্রগুলো, নেই কোনও শঙ্কা
জাকসু নির্বাচন: ভোটের জন্য প্রস্তুত কেন্দ্রগুলো, নেই কোনও শঙ্কা
ডাকসুতে বিজয়ী শিবির নেতাদের অভিনন্দন জানালেন আসিফ নজরুল
ডাকসুতে বিজয়ী শিবির নেতাদের অভিনন্দন জানালেন আসিফ নজরুল
বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের পুনঃপর্যালোচনা 
বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের পুনঃপর্যালোচনা 
তলে তলে আ.লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ছাত্রলীগের সব ভোট নিয়েছে শিবির
চট্টগ্রামে মির্জা আব্বাসতলে তলে আ.লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ছাত্রলীগের সব ভোট নিয়েছে শিবির
সর্বাধিক পঠিত
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
ফেসবুক পোস্টডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media