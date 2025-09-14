X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
‘আমেরিকা থেকে কৃষি-জ্বালানি-বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৫আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন শেখ বশিরউদ্দিন

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ইতোমধ্যেই সে দেশ থেকে পণ্য আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এগুলোর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মূলত কৃষি ও জ্বালানি পণ্যের পাশাপাশি বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ ফর সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া ব্রেন্ডান লিঞ্চের সঙ্গে বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের তিনি একথা বলেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপ করা বাড়তি ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরও কিছুটা কমাতে চায় বাংলাদেশ।

তিনি বলেন, পাল্টা শুল্ক বিষয়ে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করতে তিন দিনের সফরে আজ ঢাকায় এসেছে প্রতিনিধি দলটি। তাদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি নিম্নমুখী করার যে উদ্দেশ্য আমাদের, তা সাধন করতে পারলে শুল্ক হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্রুতই রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানান শেখ বশিরউদ্দীন।

এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রবাণিজ্য উপদেষ্টাশেখ বশিরউদ্দীন
