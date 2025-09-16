X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওজোনস্তর রক্ষায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য: পরিবেশ উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৪আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৪
অনুষ্ঠানে বিশ্ব ওজোন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন পরিবেশ উপদেষ্টা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ‘ওজোনস্তর রক্ষায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য।’ 

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব ওজোন দিবস উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদফতরে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পরিবেশ উপদেষ্ট বলেন, ‘ওজোনস্তর ক্ষয়ের ফলে মানবস্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদন ও প্রাণিজগৎ ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তবে মন্ট্রিয়ল প্রটোকলের মতো কার্যকর আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কারণে পৃথিবী আজ ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। এটি একটি দৃষ্টান্ত যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে আন্তর্জাতিক আইনও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘উন্নত দেশগুলো অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করায় ওজোনস্তর রক্ষায় বৈশ্বিক সাফল্য এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায়ও একইভাবে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি ও সহযোগিতা অপরিহার্য। আমরা চাই, সমালোচনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তরিত করা হোক। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক আচরণে পরিবর্তন আনলেই টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।’

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, পরিবেশ অধিদফতরের পরিচালক মো. জিয়াউল হক এবং ইউএনডিপির প্রতিনিধি প্রমুখ । মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক মহিউদ্দিন মানিক।

অনুষ্ঠানে বিশ্ব ওজোন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

/এসএনএস/আরআইজে/
বিষয়:
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানপরিবেশ উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
প্রযুক্তি নির্ভর বন নজরদারিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ: পরিবেশ উপদেষ্টা
সরকার মব জাস্টিসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
রাজশাহীর পরিবেশ রক্ষার দাবিতে দুই উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি
সর্বশেষ খবর
ধানের পর সাতক্ষীরার কলারোয়ায় এবার পাট দিয়ে দুর্গা প্রতিমা
ধানের পর সাতক্ষীরার কলারোয়ায় এবার পাট দিয়ে দুর্গা প্রতিমা
শেখ হাসিনা-কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দেবেন নাহিদ ইসলাম
শেখ হাসিনা-কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দেবেন নাহিদ ইসলাম
আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ বাঁচা-মরার লড়াই বাংলাদেশের 
এশিয়া কাপ আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ বাঁচা-মরার লড়াই বাংলাদেশের 
সাতক্ষীরায় একদিনে পানিতে ডুবে ৫ শিশু-কিশোরের মৃত্যু
সাতক্ষীরায় একদিনে পানিতে ডুবে ৫ শিশু-কিশোরের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media