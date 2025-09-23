নির্বাচনে মাঠে থাকবে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহার করা হবে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা। নির্বাচনি দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ এগুলো ব্যবহার করবে। আগামী ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই ইউএনডিপির মাধ্যমে সরকার এগুলো আমদানি করবে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের সময় পুলিশের জন্য ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা কেনার প্রস্তাব আমরা অনুমোদন করেছি। দ্রুত এটা আনতে হবে। এতে কয়েক’শ কোটি টাকা খরচ হবে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব টাকায় কেনা হবে এসব ক্যামেরা। অর্থ মন্ত্রণালয় এ অর্থের ব্যবস্থা করবে। নির্বাচন খাতের ব্যয় থেকে এটা মেটানো হবে। এগুলো পুলিশকে দেবো, নির্বাচন কমিশনকে নয়।’
অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা টিকা আনি ইউনিসেফের মাধ্যমে। কারণ হলো টেন্ডার করে আনতে গেলে মানের বিষয় থাকে, দামের বিষয় থাকে। এজন্য ইউএনডিপি মান ও দামের নিশ্চয়তা দেবে। তাই আমরা এসব ক্যামেরা ইউএনপিডি থেকে নেবো। এর জন্য আমরা কারও সঙ্গে নেগোসিয়েশন করবো না।’