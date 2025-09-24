X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেয়ারওয়ার্ল্ডের বার্ষিক গ্লোবাল এডুকেশন ডিনারে প্রফেসর ইউনূসকে সম্মাননা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:২০আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:২০
ড. ইউনূসকে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডির সঙ্গে সম্মানিত করা হয়

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সময় অনুষ্ঠিত দেয়ারওয়ার্ল্ড বার্ষিক উচ্চস্তরের গ্লোবাল এডুকেশন ডিনার অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মাননা জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের একটি হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে একটি কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা এবং শিক্ষার প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৬ সালের শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে দেয়ারওয়ার্ল্ডের আনলক বিগ চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা।

দেয়ারওয়ার্ল্ড একটি বিশ্বব্যাপী শিশুদের দাতব্য সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষাসংকটের অবসান এবং পরবর্তী প্রজন্মের সম্ভাবনা উন্মোচনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গ্লোবাল এডুকেশনের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ দূত এবং যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন এবং দেয়ারওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান এবং গ্লোবাল বিজনেস কোয়ালিশন ফর এডুকেশনের নির্বাহী চেয়ারম্যান সারাহ ব্রাউন সহ-আয়োজক ছিলেন।

ড. ইউনূসকে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডির সঙ্গে সম্মানিত করা হয়, তবে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং শিক্ষাকে সেই মিশনের মূল অংশ করে তোলা ইউনূসের আজীবন মিশন ছিল যা উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছিল বলে জানানো হয়।

এই পুরস্কার দেওয়ার সময় গর্ডন ব্রাউন ইউনূসকে একজন বৈশ্বিক ট্রেলব্লেজার হিসেবে প্রশংসা করেন, যার কাজ লাখ লাখ মানুষকে ক্ষমতায়িত করেছে।

তিনি বলেন, ‘বেসরকারি খাতের কোনও প্রকল্প গত ৫০ বছরে মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য এত বেশি কাজ করেনি।’

পুরস্কার গ্রহণ করে ড. ইউনূস বলেন, ‘ঋণ একটি মৌলিক মানবাধিকার। খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সমান গুরুত্ব আছে এটির।’

তিনি আরও বলেন, ‘আপনি যদি আর্থিক ব্যবস্থার দরজা খুলে দেন, তাহলে কেউ আর গরিব থাকবে না। আমি মাইক্রোক্রেডিট প্যাকেজে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং আমরা নারীরা যেন তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছি।’

প্রফেসর ইউনূস তার বক্তব্যে আর্থিক ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার সুযোগের মধ্যে আন্তঃসংযোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এমন ব্যক্তিদের গল্প শোনান যেখানে বিশেষ করে নারীরা যারা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে তাদের পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে এবং তাদের সন্তানরা যেন স্কুলে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ড. ইউনূস শিক্ষার ঐতিহ্যগত মডেলকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মানসিকতার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘শৈশব থেকেই কীভাবে একজন উদ্যোক্তা হতে হয় তা আপনার শেখা উচিত।’

তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যবসাকে ভালোর শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে শেখানো উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি জায়গা হওয়া উচিত যেখানে মানুষের সমস্যার সমাধানে কেবল উৎসাহ দেওয়া হবে না, বরং প্রত্যাশা করা যায়। মানুষের সব সমস্যা ব্যবসায়িক উপায়ে সমাধান করা যায়।’

/এসও/কেএইচটি/
বিষয়:
জাতিসংঘড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চান প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধান উপদেষ্টা
মসৃণ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহায়তা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
টিভিতে আজকের খেলা (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চান প্রধান উপদেষ্টা
পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চান প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধান উপদেষ্টা
কাতারের ডেপুটি আমিরের কাছে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ
কাতারের ডেপুটি আমিরের কাছে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media