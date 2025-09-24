X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে ইতালির রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১
এ্যান্টেনিও আলেসান্দ্র ও শেখ বশিরউদ্দীন

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত এ্যান্টেনিও আলেসান্দ্রে বৈঠক করেছেন। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উভয় পক্ষ দুদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর ও বিস্তৃত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইতালির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ যেকোনও সময়ের থেকে ভালো। ইতালির বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকবে।

এ্যান্টেনিও আলেসান্দ্রে বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে তার দেশের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইতালীয় বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরকে উৎসাহিত করতে আমরা আগ্রহী। বিশেষ করে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহিম খান ও ডেপুটি হেড অব মিশন ফেডরিকো জামপারেল্লি উপস্থিত ছিলেন।

/এসআই/আরকে/
বিষয়:
বাণিজ্য উপদেষ্টাশেখ বশিরউদ্দীন
সম্পর্কিত
অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হবে ব্যয় থেকে উদ্বৃত্ত তৈরি: বাণিজ্য উপদেষ্টা
বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনারের বৈঠক
‘আমেরিকা থেকে কৃষি-জ্বালানি-বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে’
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার অর্ধশতাধিক
রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার অর্ধশতাধিক
ঢাকা ওয়াসায় চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
ঢাকা ওয়াসায় চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
‘ওপেন নির্দেশনা দিয়েছি, এখন লিথাল ওয়েপন ব্যবহার করবে’
তাপসের সঙ্গে শেখ হাসিনার ফোনালাপ উপস্থাপন‘ওপেন নির্দেশনা দিয়েছি, এখন লিথাল ওয়েপন ব্যবহার করবে’
নির্বাচনে সব বাহিনী মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
নির্বাচনে সব বাহিনী মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
স্থায়ী কমিটির বৈঠকশিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media